नई दिल्ली. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली में नए निदेशक को नियुक्त किया गया है। आईआईटी बॉम्बे में एनर्जी साइंस और इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर के रुप में कार्यरत रंगन बनर्जी आईआईटी दिल्ली के नए निदेशक होंगे। इस बारे में आईआईटी दिल्ली के पूर्व निदेशक प्रोफेसर वी. रामगोपाल राव ने खुशी जाहिर करते हुए एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें उन्होंने नए निदेशक रंगन बनर्जी को नियुक्ति की शुभकामनाएं दी हैं।

आईआईटी दिल्ली के पूर्व निदेशक प्रोफेसर वी. रामगोपाल राव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आईआईटी बॉम्बे के ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर रंगन बनर्जी को आईआईटी दिल्ली के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मेरी ओर से हार्दिक बधाई और प्रोफेसर बनर्जी को शुभकामनाएं।

