नई दिल्ली: Delhi Cold Wave उत्तर भारत में शीतलहर से लोग कांप रहे है. राजधानी दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में शीतलहर चल रही है. दिल्ली में आज का पारा 4 डिग्री नीचे से नीचे पहुंच गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 3 जनवरी तक ऐसी ही शीतलहर चलने और इसके साथ कोहरा छाये रहने की संभावना है. IMD के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, नॉर्थ राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 5-7 जनवरी के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है.

♦ Fog observed (at 0830 hours IST of today): Dense to very dense fog over Bhatinda (0 m) & Patiala(50m) in Punjab and Ambala(50m) in north Haryana, Pantnagar(50m) in Uttarakhand, Mahabaleshwar(50m) in Madhya Maharashtra;

— India Meteorological Department (@Indiametdept) January 1, 2022