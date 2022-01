नई दिल्ली. देशवासियों को कोरोना संक्रमण Corona virus से बचाने के लिए केन्द्र सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी के तहत 15 से 18 साल तक के किशोरों के लिए तीन जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। टीकाकरण के पहले दिन बच्चों एवं अभिभावकों में काफी उत्साह देखा गया। राज्य सरकारों ने भी इसके लिए खास तैयारियां की हुई थीं। पहले दिन देशभर में करीब 42 लाख बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। कोविन वेबसाइट के मुताबिक, वैक्सीन के लिए अब तक देशभर में 55 लाख से अधिक बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।

देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने सोमवार रात एक ट्वीट के जरिए बच्चों का हौंसला बढ़ाते हुए लिखा कि आज हमने अपने युवाओं को कोरोना संक्रमण से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 15-18 आयु वर्ग के मेरे सभी युवा मित्रों को टीका लगवाने के लिए बधाई। उनके माता-पिता को भी बधाई। मैं आने वाले दिनों में और अधिक युवाओं से टीकाकरण कराने का आग्रह करता हूं।

Today we have taken an important step forward in protecting our youth against COVID-19. Congrats to all my young friends between the age group of 15-18 who got vaccinated. Congrats to their parents as well. I would urge more youngsters to get vaccinated in the coming days!

— Narendra Modi (@narendramodi) January 3, 2022