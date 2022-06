रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बोरवेल में फंसे राहुल को करीब 104 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। राहुल के सुरक्षित बाहर निकलने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने राहुल खुशी का इजहार किया। सीएम भूपेश ने कहा कि माना कि चुनौती बड़ी थी लेकिन हमारी रेस्क्यू टीम ने शानदार कारनामा करके दिखाया।

राहुल के सुरक्षित बाहर आने निकाले जाने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि, सभी की दुआओं और रेस्क्यू टीम के द्वारा किए गए समर्पित प्रयासों से राहुल साहू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. वह जल्द से जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, ऐसी हमारी कामना है।

सीएम बघेल ने एक और ट्वीट कर राहुल साहु के बाहर आने पर उसके लिखा कि हमारा बच्चा बहुत बहादुर है. उसके साथ गढ्ढे में 104 घंटे तक एक सांप और मेढक उसके मित्र बने हुए थे। आज पूरा छत्तीसगढ़ खुशी मना रहा है, आप जल्द ही अस्पताल से पूरी तरह ठीक होकर वापस लौटे, हम सब स्वस्थ होने कि कामना करते हैं।इस ऑपरेशन में शामिल सभी टीम को पुनः बधाई एवं धन्यवाद।

बता दें कि सीएमओ के अनुसार, राहुल की स्थिति अभी स्थिर है. एम्बुलेंस के एक डॉक्टर ने बताया कि प्राथमिक जांच में बीपी, शुगर, हार्ट रेट नॉर्मल है और फेफड़े भी क्लियर हैं। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में पूरी तैयारी हो चुकी है, कुछ ही देर में एम्बुलेंस बिलासपुर पहुंच जाएगी।

राहुल के बाहर निकाले जाने के बाद सेना के जवान गौतम सूरी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था. टीम के सदस्यों के संयुक्त प्रयासों से राहुल को सफलतापूर्वक सुरक्षित बाहर निकालकर बचाया जा सका। यह हम सभी के लिए बहुत बड़ी सफलता है। सेना के करीब 25 अधिकारियों को यहां तैनात किया गया था।

It was a very challenging operation. Rahul could be successfully rescued because of the joint efforts of the team members. It is a huge success for all of us. Around 25 Army officials were deployed here: Army Personnel Gautam Suri pic.twitter.com/eiTKsZxv71

