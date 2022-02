नई दिल्ली. Assembly Elections पंजाब में आज 117 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होनी हैं. कुल 1304 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे है, जिनका फैसला आज 2 करोड़ से ज़्यादा मतदाता वोट डालकर करेंगे। वहीँ उत्तरप्रदेश में भी आज तीसरे चरण के तहत 16 ज़िलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोट डालें जाने हैं.

पंजाब में मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए कुल 24,740 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम आयोग द्वारा किये गए है. हर मतदान सेंटर पर पुलिस के साथ-साथ केंद्रीय बलों के जवान तैनात रहेंगे और बूथ पर अपनी पेनी नजर बनाए रखेंगे। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र के आस-पास धारा 144 लागू की है, साथ ही दुकान, फैक्ट्री या अन्य संस्थानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए पेड हॉलीडे का ऐलान किया है.

Voting begins for the third phase of #UttarPradeshElections; 59 assembly seats across 16 districts of the state going to polls.

Fates of SP chief Akhilesh Yadav, contesting from Karhal and his challenger & BJP candidate Union minister SP Singh Baghel will be sealed today. pic.twitter.com/TZZwCBY01C

