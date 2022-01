Ashes 2021-22,कॉरोना ( Corona ) की तीसरी लहर से इंग्लैंड ( England ) टीम भी ऑस्ट्रेलिया ( Australia ) में अछूता नहीं रही, अपनी टीम के 7 खिलाड़ियों के कॉरोना से पीड़ित होने से पर टीम को बिखरा देख कप्तान “जो रूट” ( Joe Root ) खुद मैदान पर कोच ( Coach ) की भूमिका निभाने आ गए।

खिलाड़ियों के साथ साथ हेड कोच क्रिस सिल्वरवुड ( Chris Silverwood ) भी कॉरोना से आइसोलेट ही गए हैं। क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों को भी कॉरोना पाया गया था।

एशेज श्रृंखला ( Ashes ) में अब तक 5 मैचों में 0-3 से पीछे चल रही इंग्लैंड टीम का अगला मुकाबला मेज़बान ऑस्ट्रेलिया से 5 जनवरी को सिडनी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में भी कॉरोना जैसी भयंकर बीमारी ने अभी तक अपनी पकड़ नही छौड़ी है।

सिडनी ग्राउंड पर प्रैक्टिस सेशन के समय इंग्लैंड टीम के कप्तान और कोच की भूमिका निभा रहे मुख्य बल्लेबाज़ जो रूट साथी खिलाड़ियों को बल्लेबाज़ी की टिप्स देते नज़र आए, एशेज श्रृंखला में अब सिर्फ इज्जत बचाने के लिए इंग्लैंड मैदान पर उतरेगी।

Maybe a result of the dwindling numbers in England’s coaching staff, but Joe Root seems to have taken on some coaching duties at the SCG, even dishing out some throwdowns, three days out from the fourth #Ashes Test pic.twitter.com/CXgP4gGVG8

— Bharat Sundaresan (@beastieboy07) January 2, 2022