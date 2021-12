आज 16 दिसंबर है, यानि भारत की वीरता का परचम लहराने का दिन। सारे देश में इस दिन को विजय दिवस के रुप मे मनाया जाता है। पचास साल पहले इसी दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान सेना को करारी शिक्सत दी थी। इस जंग में देश के करीब 3900 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे, जबकि करीब 9851 घायल हो गए थे। लेकिन महज़ 13 दिनों की लड़ाई में भारतीय सपूतों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया था, जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।

विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश में हैं। यहां उन्होने बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद के साथ देश के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इससे जुड़ी तस्वीरों वाला एक ट्वीट राष्ट्रपति कोविंद की ओर से किया गया है।

President Ram Nath Kovind attended a banquet hosted in his honour by President Abdul Hamid of Bangladesh. The President also witnessed a cultural programme organised on the occasion. pic.twitter.com/EnX3V6KrIX

पीएम नरेंद्र मोदी ने भी विजय दिवस पर शहीदो की कुर्बानियों को याद करते हुए ट्वीट किया है। मुक्तिजोधाओं, वीरांगनाओं और भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता को याद करता हूं। हमने साथ मिलकर दमनकारी ताकतों से लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया। ढाका में राष्ट्रपति जी की उपस्थिति का प्रत्येक भारतीय के लिए विशेष महत्व है।

On the 50th Vijay Diwas, I recall the great valour and sacrifice by the Muktijoddhas, Biranganas and bravehearts of the Indian Armed Forces. Together, we fought and defeated oppressive forces. Rashtrapati Ji’s presence in Dhaka is of special significance to every Indian.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 16, 2021