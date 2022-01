नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 25th National Youth Festival का उद्घाटन करेंगे। कोरोना के चलते इस महोत्सव का आयोजन वर्चुअल तरीके से करने का फैसला लिया गया है। यानि पीएम मोदी इस फेस्टिवल का उदघाटन डिजिटल तरीके से करेंगे। विशेष बात यह है कि इस कार्यक्रम का आयोजन स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर किया जा रहा है।

पंधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार शाम को इस बाबत एक ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर 12 तारीख को मैं पुडुचेरी में होने वाले 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लूंगा। मैं अपने युवा मित्रों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ ताकि वह भी अपने विचार साझा कर सकें।

Tomorrow, on the special occasion of Swami Vivekananda’s Jayanti, I would be addressing the 25th National Youth Festival being held in Puducherry. The programme begins at 11 AM. https://t.co/WOyKqvRBuu

