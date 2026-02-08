Live

Weather News Live Updates: कश्मीर-हिमाचल में कड़ाके की ठंड, मैदानों में कोहरा; बारिश का भी अलर्ट जारी

🕒 Updated: February 8, 2026 09:22:00 AM IST

Weather News Live Updates: देशभर में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने जा रहा है. हल्की ठंड के बाद दिन में तेज धूप लोगों को राहत दे रही है. लेकिन शाम आते-आते ठंडी हवाएं लोगों को कंपा देती हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले चार दिन मौसम में बड़ा बदलाव आ सकता है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्यों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है. इसका सीधा असर मैदानी इलाकों को लेकर पहाड़ों तक पड़ने वाला है. मौसम का यह बदला हुआ स्वरूप लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर जारी पूर्वानुमान के अनुसार, हरियाणा और पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गुरुवार (5 फरवरी, 2026) को मौसम ज्यादातर साफ रहेगा. इस दौरान पछुआ हवाएं चलेंगी.
Weather News Live Updates: देशभर में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने जा रहा है. हल्की ठंड के बाद दिन में तेज धूप लोगों को राहत दे रही है. लेकिन शाम आते-आते ठंडी हवाएं लोगों को कंपा देती हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले चार दिन मौसम में बड़ा बदलाव आ सकता है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्यों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है. इसका सीधा असर मैदानी इलाकों को लेकर पहाड़ों तक पड़ने वाला है. मौसम का यह बदला हुआ स्वरूप लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है.

  • 09:21 (IST) 08 Feb 2026

    Weather News Live Updates: पहाड़ी इलाकों में मौसम का हाल


    Weather News Live Updates: जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 9 से 11 फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है. 10 फरवरी को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख और हिमाचल में गरज-चमक, बिजली और 30-40 किमी/घंटा तेज हवाओं के साथ व्यापक बारिश होता है.

  • 08:46 (IST) 08 Feb 2026

    Weather News Live Updates: दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता अभी भी खराब बनी हुई है. ज्यादातर स्रोतों के अनुसार AQI 180-210 के बीच है, जो Unhealthy (अस्वस्थ) से Very Unhealthy/Severe (बहुत अस्वस्थ/गंभीर) श्रेणी में आता है. मुख्य प्रदूषक PM2.5 है, जो WHO गाइडलाइन से 18-20 गुना ज्यादा है.

  • 08:42 (IST) 08 Feb 2026

  • 08:23 (IST) 08 Feb 2026

    Weather News Live Updates: आज भारत में ज्यादातर इलाकों में कोई तत्काल भारी बारिश का अलर्ट नहीं है. लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जल्दी बदलाव आने वाला है.

  • 08:07 (IST) 08 Feb 2026

    Weather News Live Updates: दिल्ली का मौसम का हाल आज (8 फरवरी 2026, सुबह के समय) काफी सुहावना लेकिन ठंडा है. सुबह हल्की धुंध/कोहरा (Mist/Fog) है, दिन में साफ से आंशिक बादल वाली धूप निकलेगी. ठंड अभी बनी हुई है, लेकिन पिछले दिनों से थोड़ी राहत है.

