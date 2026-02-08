Live

Weather News Live Updates: कश्मीर-हिमाचल में कड़ाके की ठंड, मैदानों में कोहरा; बारिश का भी अलर्ट जारी

Weather News Live Updates: देशभर में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने जा रहा है. हल्की ठंड के बाद दिन में तेज धूप लोगों को राहत दे रही है. लेकिन शाम आते-आते ठंडी हवाएं लोगों को कंपा देती हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले चार दिन मौसम में बड़ा बदलाव आ सकता है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्यों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है. इसका सीधा असर मैदानी इलाकों को लेकर पहाड़ों तक पड़ने वाला है. मौसम का यह बदला हुआ स्वरूप लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर जारी पूर्वानुमान के अनुसार, हरियाणा और पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गुरुवार (5 फरवरी, 2026) को मौसम ज्यादातर साफ रहेगा. इस दौरान पछुआ हवाएं चलेंगी.

Weather News Live Updates: देशभर में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने जा रहा है. हल्की ठंड के बाद दिन में तेज धूप लोगों को राहत दे रही है. लेकिन शाम आते-आते ठंडी हवाएं लोगों को कंपा देती हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले चार दिन मौसम में बड़ा बदलाव आ सकता है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्यों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है. इसका सीधा असर मैदानी इलाकों को लेकर पहाड़ों तक पड़ने वाला है. मौसम का यह बदला हुआ स्वरूप लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है.