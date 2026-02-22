Today Weather Live Updates: मौसम का डबल अटैक! कहीं बारिश का अलर्ट तो कहीं तेज धूप; जानें आज आपके राज्य का हाल

Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather LIVE | Delhi Weather LIVE: ठंड की विदाई अब पूरे उत्तर-भारत से लगभग हो चुकी है. वहीं अब गर्मी ने भी एंट्री मार दी है. जिससे उत्तर राज्यों समेत देशभर में मौसम का मिजाज थोड़ा बदलता हुआ नजर आ रहा है. उत्तर भारत में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है. सुबह और रात की ठंड भी अब लगभग खत्म हो चुकी है. वहीं पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर दक्षिण भारत पर साफ देखने को मिल रहा है. दिल्ली-एनसीआर में गर्मी का आलम कुछ ऐसा है कि दिन के समय पंखा तक चलाने की नौबत आ गई है. वहीं मौसम विभाग के मुताबिक, ठंड की विदाई हो चुकी है. लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मौसम का मिजाज कुछ दिनों तक बदलता हुआ नजर आएगा. मार्च के पहले हफ्ते तक इस तरह का मौसम देखने को मिल सकता है. रविवार (22 फरवरी, 2026) का दिनभर का मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रहें हमसे.

