Live

Today Weather Live Updates: केरल से दिल्ली तक बारिश का अलर्ट, समुद्र किनारे जाने से पहले नोट कर लें मौसम विभाग की चेतावनी

🕒 Updated: February 19, 2026 06:55:36 AM IST

Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather LIVE | Delhi Weather LIVE: ठंड की विदाई के बीच दक्षिण के राज्यों को छोड़ दें तो दिल्ली-एनसीआर समेत समूचे भारत में मौसम का मिजाज बदल गया है. उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में सुबह-शाम हल्की ठंड और दिन में तेज धूप बड़े मौसमी उतार-चढ़ाव की ओर इशारा कर रही है. फिलहाल एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, जिसके चलते गुरुवार (19 फरवरी, 2026) को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत 5 राज्यों में  बारिश का अलर्ट जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत के कई राज्यों में है, लेकिन बारिश का दौर सिर्फ 5 राज्यों में ही देखने को मिलेगा. इसके अलावा पर्वतीय इलाकों में शामिल जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से भी मौसम का मिजाज बदल सकता है. IMD से जुड़े मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, भले ही पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से कुछ राज्यों में बारिश हो रही है, लेकिन इससे ठंड की वापसी नहीं होगी. पहाड़ों पर बीच-बीच में बारिश और बर्फबारी से जरूरी उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल सकता है, लेकिन बारिश होने की कोई संभावना नहीं है.  मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, गुरुवार (19 फरवरी, 2026) को दिल्ली समेत 5 राज्यों में बारिश होगी, वही दक्षिण भारत बात करें तो तमिलनाडु और केरल के साथ अंडमान निकोबार में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.  इस बारिश के चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है. गुरुवार (19 फरवरी, 2026) का दिनभर का मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रहें हमसे. 

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत के कई राज्यों में है, लेकिन बारिश का दौर सिर्फ 5 राज्यों में ही देखने को मिलेगा.
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत के कई राज्यों में है, लेकिन बारिश का दौर सिर्फ 5 राज्यों में ही देखने को मिलेगा.

Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather LIVE | Delhi Weather LIVE: पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से उत्तर भारत में मौसम करवट ले चुका है. गुरुवार (19 फरवरी, 2026) को मौसम से जुड़े ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें https://www.inkhabar.com/ से.

Live Updates

  • 06:45 (IST) 19 Feb 2026

वेब स्टोरीज

खाली पेट बड़ी इलायची खाने के अनगिनत फायदे

February 18, 2026

आप भी बदलना चाहते हैं वोटर ID कार्ड में एड्रेस,...

February 18, 2026

दिखना है सबसे हटके? इस रमजान पहनें एक से बढ़कर...

February 17, 2026

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के समय न करें ये...

February 17, 2026

सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं, ये 4 जानवर भी पानी-जमीन पर...

February 17, 2026

इतने महीनों के अंदर बदल लें अपना टूथब्रश

February 16, 2026
Today Weather Live Updates: केरल से दिल्ली तक बारिश का अलर्ट, समुद्र किनारे जाने से पहले नोट कर लें मौसम विभाग की चेतावनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Today Weather Live Updates: केरल से दिल्ली तक बारिश का अलर्ट, समुद्र किनारे जाने से पहले नोट कर लें मौसम विभाग की चेतावनी
Today Weather Live Updates: केरल से दिल्ली तक बारिश का अलर्ट, समुद्र किनारे जाने से पहले नोट कर लें मौसम विभाग की चेतावनी
Today Weather Live Updates: केरल से दिल्ली तक बारिश का अलर्ट, समुद्र किनारे जाने से पहले नोट कर लें मौसम विभाग की चेतावनी
Today Weather Live Updates: केरल से दिल्ली तक बारिश का अलर्ट, समुद्र किनारे जाने से पहले नोट कर लें मौसम विभाग की चेतावनी