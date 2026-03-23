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Today Weather LIVE Updates: बारिश से होगी कई राज्यों में सप्ताह की शुरुआत, चलेंगी तूफानी हवाएं; बिजली-ओलावृष्टि का भी अलर्ट

🕒 Updated: March 23, 2026 06:54:15 AM IST

Rain Alert News | Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather Live:  मौसम में आए बदलाव के चलते उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम भारत तक ठंड और बारिश दौर जारी है. दिल्ली-एनसीआर में सुबह और शाम हल्की ठंड बड़ रही है. दिल्ली में सोमवार सुबह भी सप्ताह की शुरुआत हल्की ठंड के साथ हुई. यहां तक कि सोमवार सुबह चली हवाओं ने भी ठंड का एहसास कराया. पिछले एक दशक के दौरान ऐसे मौके बहुत कम आए जब  मार्च के अंतिम पखवाड़े तक इस तरह ठंड और बारिश का दौर चला हो. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ आगामी 12-24 घंटों के दौरान हल्की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है. इसके बाद तापमान में हल्की कमी आने की संभावना है. मौसम में आए इस बदलाव  की वजह है- पश्चिमी विक्षोभ. IMD के अनुसार,  अगले 24-72 घंटों के दौरान पश्विमी विक्षोभ के चलते जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी से मौसम बदला रहेगा. उत्तर भारत बारिश जारी रहेगी, जबकि पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से आंधी-तूफान और बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट है.  दूसरी तरफ कई इलाकों में गर्मी तेजी से बढ़ने के संकेत हैं.  उत्तर-पूर्व भारत, पहाड़ी राज्यों और पूर्वी हिस्सों में मौसम बिगड़ सकता है, जबकि उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई इलाकों में दिन का तापमान 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. सोमवार (23 मार्च, 2026) का दिनभर का मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रहें हमसे.  

कई राज्यों में वीकेंड तक होगी बारिश
कई राज्यों में वीकेंड तक होगी बारिश

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  • 06:52 (IST) 23 Mar 2026

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