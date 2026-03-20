Today Weather LIVE Updates: आधे भारत में बारिश; कश्मीर से दिल्ली तक लौट आई ठंड! जानें अगले 24 घंटे के मौसम का हाल

Rain Alert News | Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather Live: पश्चिमी विक्षोभ ने दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे भारत के मौसम का मिजाज बदल गया है. जम्मू-कश्मीर से लेकर दिल्ली तक बारिश हो रही है. कई राज्यों में आंधी-बारिश औऱ तूफान के चलते आर्थिक नुकसान होने और जान जाने की भी खबर है. दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो पिछले 12 घंटे से भी अधिक समय से लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में करीब 10 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है. इससे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है. शुक्रवार सुबह बारिश के चलते लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी नहीं के निकले. बारिश का यह सिलसिला दिनभर जारी रह सकता है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से अगले 24-36 घंटे के दौरान समूचे उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव रहेगा. इसके प्रभाव से दिल्ली, यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में आंधी और बारिश के साथ ओलावृष्टि और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अलाव पर्वतीय राज्यों में शामिल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना है. उधर, दक्षिण भारत में भी मौसम बदला हुआ है. दक्षिण के तीन से चार राज्यों और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में आंधी-तूफान व भारी बारिश का अलर्ट पहले ही मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है. उत्तर भारत की बात करें तो अधिकांश राज्यों में ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान में कई डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी और लोगों को आगे भी गर्मी से राहत मिलेगी. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, आने वाले दिनों में यानी वीकेंड तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा. शुक्रवार (20 मार्च, 2026) का दिनभर का मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रहें हमसे.
Today Weather LIVE Updates: समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मौसम विभाग के प्रमुख शोभित कटियार ने कहा कि पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है. अधिकतम बारिश हमें मनाली में देखने को मिली है. बर्फबारी सबसे ज्यादा गोंधला में 13 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई और इसके बाद लाहौल-स्पीति और किनौर में 10-12 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई। 20-21 तक बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. 21 मार्च के बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी.
#WATCH शिमला (हिमाचल प्रदेश): मौसम विभाग के प्रमुख शोभित कटियार ने कहा,"पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है। अधिकतम बारिश हमें मनाली में देखने को मिली है...बर्फबारी सबसे ज्यादा गोंधला में 13 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई और… pic.twitter.com/9fWTu6oeOz— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 19, 2026
Today Weather LIVE Updates: दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को भी मौसम करवट ले चुका है. सुबह कई इलाकों में बारिश हुई. दिन में आंधी तूफान के साथ ही बारिश होने की संभावना भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है.