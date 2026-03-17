Today Weather LIVE Updates:  14 राज्यों में बारिश के साथ धूल भरी आंधी चलने का अलर्ट, जानें कहां-कहां गर्मी करेगी परेशान

Heatwave Alert News | Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather Live: पिछले करीब एक सप्ताह से दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसमी उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. पहाड़ी राज्यों में शामिल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में बारिश-बर्फबारी के अलावा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता ने उत्तर भारत के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से 17 और 18 मार्च को पूरे भारत में मौसम कुछ खास रूप से सक्रिय रहेगा. इसका प्रभाव पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में देखने को मिलेगा. इस नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले कई दिनों यानी वीकेंड तक बारिश और बर्फबारी से मौसम बदला रहेगा. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इन राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ गरज‑चमक, तेज हवाएं और कभी‑कभी ओलावृष्टि की संभावना भी है. पहाड़ों पर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ देश के अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज‑चमक बनी रह सकती है. इनमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं. यह भी संभावना है कि तापमान में बड़े बदलाव की गुंजाइश कम है, लेकिन कुछ इलाकों में दिन का तापमान सामान्य या थोड़ा ऊपर‑नीचे रह सकता है. असमय बारिश और आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की संभावना के चलते IMD के वैज्ञानिकों ने लोगों और किसानों को मौसम के अनुसार सतर्क रहने की सलाह दी है. मंगलवार (17 मार्च, 2026) का दिनभर का मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रहें हमसे.

मौसम में आए बदलाव के चलते उत्तर भारत के लोगों को गर्मी से राहत मिली है.