Today weather Live: मौसम का यू-टर्न! 50KM की रफ्तार से हवाएं, आंधी-तूफान के साथ जोरदार बारिश; जानें यूपी-बिहार के मौसम का हाल?

Heatwave Alert News | Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather Live: देशभर में बढ़ते तापमान और गर्मी के बीच मौसम ने करवट ले ली है. गर्मी की तपिश झेल रहा उत्तर-भारत को अब थोड़ा राहत मिलती नजर आ रही है. 15 मार्च से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है. जिसके कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में बादल छाए नजर आएंगे साथ ही धूल भरी आंधी भी अपना कमाल दिखाती नजर आएगी. कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है. आईएमडी ने पहाड़ों पर 16 मार्च से फिर विक्षोभ के एक्टिव होने का अनुमान जताया है, जिसके कारण त्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले हिस्सों पर बर्फबारी और बारिश भी हो सकती है. मौसम विभाग ने कुछ राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है. महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों पर बारिश रिकॉर्ड की जाएगी. हालांकि, अधिकांश राज्यों में अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है.

देशभर में बढ़ते तापमान और गर्मी के बीच मौसम ने करवट ले ली है.