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Today weather Live: मौसम का यू-टर्न! 50KM की रफ्तार से हवाएं, आंधी-तूफान के साथ जोरदार बारिश; जानें यूपी-बिहार के मौसम का हाल?

🕒 Updated: March 15, 2026 08:04:47 AM IST

Heatwave Alert News | Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather Live: देशभर में बढ़ते तापमान और गर्मी के बीच मौसम ने करवट ले ली है. गर्मी की तपिश झेल रहा उत्तर-भारत को अब थोड़ा राहत मिलती नजर आ रही है. 15 मार्च से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना  जताई जा रही है. जिसके कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में बादल छाए नजर आएंगे  साथ ही धूल भरी आंधी भी अपना कमाल दिखाती नजर आएगी. कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है. आईएमडी ने पहाड़ों पर 16 मार्च से फिर विक्षोभ के एक्टिव होने का अनुमान जताया है, जिसके कारण त्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले हिस्सों पर बर्फबारी और बारिश  भी हो सकती है. मौसम विभाग ने कुछ राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है. महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों पर बारिश रिकॉर्ड की जाएगी. हालांकि, अधिकांश राज्यों में अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है. 

देशभर में बढ़ते तापमान और गर्मी के बीच मौसम ने करवट ले ली है.
देशभर में बढ़ते तापमान और गर्मी के बीच मौसम ने करवट ले ली है.
Today weather Live: देशभर में बढ़ते तापमान और गर्मी के बीच मौसम ने करवट ले ली है. गर्मी की तपिश झेल रहा उत्तर-भारत को अब थोड़ा राहत मिलती नजर आ रही है. 15 मार्च से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना  जताई जा रही है.

Live Updates

  • 08:04 (IST) 15 Mar 2026

    Today weather Live: बिहार का मौसम

    Today weather Live: आज बिहार में मौसम बदलते हालात के साथ रहेगा. अधिकांश जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी.

  • 07:54 (IST) 15 Mar 2026

    Today weather Live: उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल

    Today weather Live: उत्तर प्रदेश में मौसम बदलता नजर आ रहा है. कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और हल्की से बारिश की संभावना है. कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल रही है. जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है और गर्मी से राहत मिल सकती है. बारिश और बादलों की वजह से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. 

  • 07:38 (IST) 15 Mar 2026

    Today weather Live: राजधानी में मौसम ने ली करवट

    Today weather Live: रविवार सुबह 6.30 बजे, AccuWeather ने नेशनल कैपिटल दिल्ली में 20°C तापमान दिखाया, जिसमें कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश होने की जानकारी दी गई. आज सुबह से ही दिल्ली में बारिश के साथ तेज हवा चल रही है.

  • 07:23 (IST) 15 Mar 2026

    Today weather Live: दिल्ली में होगी बारिश

    Today weather Live: रविवार को दिल्ली में सुबह आसमान में बादल छाए रहे, हल्की बारिश हुई और आंधी-तूफान आया. इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) के अनुमान के मुताबिक, नेशनल कैपिटल में तापमान पहले के मुकाबले थोड़ा कम हुआ.

  • 06:54 (IST) 15 Mar 2026

    Today weather Live: 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट

    Today weather Live:  देश में आज 20 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली,यूपी और बिहार समेत कई राज्यों के जिलों में मौसम करवट लेने वाला है. इस दौरान 50 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा  चलेंगी. कुछ जगहों पर बिजली गिरने से नुकसान भी हो सकता है. 

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