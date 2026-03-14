Live

Today Weather LIVE Updates: कश्मीर से सिक्किम तक बारिश का अलर्ट, कहां चलेगी लू और कहां पड़ेगी गर्मी; यहां जानें सबकुछ

🕒 Updated: March 14, 2026 07:25:00 AM IST

Heatwave Alert News | Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather Live:  करीब-करीब आधा मार्च बीत चुका है और इसके साथ ही गर्मी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत अभी लू से दूर है, लेकिन बढ़ती लोगों की टेंशन बढ़ाने लगी है. लोगों का कहना है कि मार्च में यह हाल है तो मई-जून में क्या होगा, जब भीषण गर्मी के बीच तेज धूप और लू भी चलेगी. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) पहले ही बता चुका है कि इस बार गर्मी अधिक पड़ेगी और लू की दस्तक भी जल्द होगी.  बढ़ती गर्मी के बीच शुक्रवार को ही पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देश की राजधानी दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों का मौसम एक बार फिर बदल गया.  एक दिन पहले शुक्रवार (13 मार्च, 2026) को दिल्ली-एनसीआर, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लू और गर्मी में थोड़ी राहत मिली है. इसके अलावा उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानों के तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस व पश्चिमी हिमालय में 4-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है. एक ओर जहां मेघालय और नगालैंड समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया है, जम्मू-कश्मीर में भी ठीकठाक बारिश हो रही है. IMD की मानें तो अगले चार दिन तक देश के उत्तर-पश्चिम व मध्य और पूर्वोत्तर के अधिकतर हिस्सों में बारिश जारी रहेगी. कई राज्यों में बारिश हो  रही है तो मौसम विभाग ने भी 14 से 17 मार्च तक अलग-अलग हिस्सों में बारिश और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है. शनिवार (14 मार्च, 2026) का दिनभर का मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रहें हमसे.

शनिवार (14 मार्च, 2026) के मौसम से जुड़े ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें https://www.inkhabar.com/ से.
शनिवार (14 मार्च, 2026) के मौसम से जुड़े ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें https://www.inkhabar.com/ से.
Today Weather LIVE Updates: कश्मीर से सिक्किम तक बारिश का अलर्ट, कहां चलेगी लू और कहां पड़ेगी गर्मी; यहां जानें सबकुछ

Live Updates

  • 07:23 (IST) 14 Mar 2026

वेब स्टोरीज

सिर्फ 10 हजार में घूमिए भारत की ये खूबसूरत जगहें,...

March 13, 2026

गर्मियों में अमृत है सत्तू, जानिए इसके 7 जबरदस्त हेल्थ...

March 13, 2026

कद्दू के बीज खाने के अनोखे फायदे

March 13, 2026

स्किन के लिए टमाटर क्यों है खास? जानिए इसके फायदे

March 12, 2026

इन देशों में नहीं यूज होता है LPG सिलेंडर

March 12, 2026

दुनिया की सबसे खूबसूरत हसीनाएं! ऐश्वर्या का भी नाम शामिल

March 12, 2026
Today Weather LIVE Updates: कश्मीर से सिक्किम तक बारिश का अलर्ट, कहां चलेगी लू और कहां पड़ेगी गर्मी; यहां जानें सबकुछ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Today Weather LIVE Updates: कश्मीर से सिक्किम तक बारिश का अलर्ट, कहां चलेगी लू और कहां पड़ेगी गर्मी; यहां जानें सबकुछ
Today Weather LIVE Updates: कश्मीर से सिक्किम तक बारिश का अलर्ट, कहां चलेगी लू और कहां पड़ेगी गर्मी; यहां जानें सबकुछ
Today Weather LIVE Updates: कश्मीर से सिक्किम तक बारिश का अलर्ट, कहां चलेगी लू और कहां पड़ेगी गर्मी; यहां जानें सबकुछ
Today Weather LIVE Updates: कश्मीर से सिक्किम तक बारिश का अलर्ट, कहां चलेगी लू और कहां पड़ेगी गर्मी; यहां जानें सबकुछ