Today Weather Live: किन राज्यों में चलेगी हीटवेव तो कहां होगी आज बारिश, नोट करें अपने-अपने यहां के मौसम का हाल

🕒 Updated: March 12, 2026 06:58:11 AM IST

Aaj Ka Mausam Live | Today weather Live: गर्मी के लिहाज से मार्च महीना मई की गर्मा का एहसास कराने लगा है. दिल्ली से लेकर केरल तक रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है. आलम यह है कि मार्च का आधा महीना भी नहीं बीता है, लेकिन दिन और रात कूलर और एयरकंडीशन चलाने की नौबत आ गई है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, गर्मी का यह सिलसिला फिलहाल नहीं थमने वाला. आगामी कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है.  इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से उत्तर भारत में एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है. IMD के ताजा अलर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित 7 राज्यों में बारिश होने का अलर्ट जारी है. कई राज्यों में बारिश होने के साथ-साथ इस दौराीन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार  से हवाएं चलने का भी अलर्ट है.  बारिश के अलावा कई राज्यों में लू भी लोगों को परेशान करेगी. गुरुवार (12 मार्च, 2026) को भी सौराष्ट्र और कच्छ में भीषण लू चलने की संभावना है. ऐसे में लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है. मौसम विभाग की ओर से जहां गुजरात में जहां भीषण गर्मी और लू की चेतावनी जारी की गई है तो उधर पूर्वोत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. इनमें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश शामिल हैं. जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में गुरुवार को बारिश का अलर्ट जारी है. गुरुवार (12 मार्च, 2026) का दिनभर का मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रहें हमसे.

  • 06:48 (IST) 12 Mar 2026

