Live

Today weather Live: जनवरी के अंतिम दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल? किन राज्यों में बढ़ेगी ठंड? मौसम विभाग का अलर्ट जारी

🕒 Updated: January 31, 2026 07:46:48 AM IST

Aaj Ka Mausam Live | Today weather Live: जनवरी, 2026 समाप्त होने में कुछ घंटे बाकी हैं. बावजूद इसके दिल्ली-एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में ठंड का दौर जारी है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, फिलहाल एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, जिसके चलते केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी का दौर जारी है, जबकि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फ गिर रही है. इसके चलते पूरे उत्‍तर भारत में फिलहाल कड़ाके की ठंड जारी है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान में सामने आया है कि शनिवार (31 जनवरी, 2026) को भी दिनभर कंपकंपी वाली ठंड रहेगी. शाम को कुछ इलाकों में कोहरा भी परेशान कर सकता है. ऐसे में लोगों से सड़कों पर धीमी रफ्तार में वाहन चलाने की सलाह मौसम विभाग की ओर से दी गई है. इसके साथ ही कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार की कम की है. कई राज्यों से दिल्ली आ रही ट्रेनें नई दिल्ली काफी देरी से पहुंच रही है. कई ट्रेनें  30 मिनट से 8 घंटे देरी से अपने गंतव्य तक पहुंच रही हैं. IMD के ताजा अलर्ट के मुताबिक, हिमालयी क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, जिसके प्रभाव से  उत्तर भारत के कई राज्यों और जम्मू-कश्मीर समेत कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में तेज बारिश का अलर्ट जारी  है. IMD से जुड़े वैज्ञानिकों के अनुसार, शनिवार (31 जनवरी, 2026) को पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में तेज बारिश के साथ-साथ बर्फबारी की भी चेतावनी जारी है. अगले 24 से 48 घंटों लद्दाख, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है.
मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है.
Aaj Ka Mausam Live | Today weather Live:  मौसम विभाग के अनुसार शनिवार (31 जनवरी, 2026) को पर्वतीय इलाकों में शामिल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में मूसलाधार बारिश के साथ-साथ बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है. इसका असर उत्तर भारत के मौसम पर पड़ेगा.

Live Updates

  • 07:46 (IST) 31 Jan 2026

    Today Weather Live: पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ होगी बारिश, बढ़ेगी ठंड

    Today Weather Live: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में तेजा बारिश होगी, साथ ही शनिवार (31 जनवरी, 2026) को बर्फबारी होने का भी पूर्वानुमान है. इसका प्रभाव ठंड के रूप में पड़ेगा.

  • 07:30 (IST) 31 Jan 2026

    Today Weather Live: दिल्ली में शीतलहर का असर जारी, कंपकंपी वाली ठंड से बढ़ी परेशानी

    Today Weather Live: देश की राजधानी दिल्‍ली और एनसीआर के शहरों में शनिवार (31 जनवरी, 2026) की सुबह कई इलाकों में कोहरा छाया रहा. इस बीच शीतलहर का प्रकोप दिन भर जारी रहने का अलर्ट है. शनिवार को दिल्‍ली का अधिकतम तापमान आज 21 डिग्री सेल्सियस और न्‍यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. 

  • 07:28 (IST) 31 Jan 2026

    Today Weather Live: 3 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश में खराब रहेगा मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हिमखंड गिरने का अलर्ट

    Today Weather Live: पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ी राज्‍य हिमाचल प्रदेश में शनिवार (31 जनवरी, 2026) से लेकर मंगलवार (3 फरवरी, 2026) तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है. शनिवार को कुल्लू, लाहौल-स्पीति और पांगी क्षेत्र में हिमखंड गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है.

  • 07:16 (IST) 31 Jan 2026

वेब स्टोरीज

OnePlus 15R या Reno15 कौन सा फोन है बेस्ट, जानें...

January 30, 2026

माघ पूर्णिमा 2026 कब है?

January 30, 2026

क्या आप जानते हैं गांधी जी से जुड़ी ये अहम...

January 30, 2026

हर लुक में कहर ढाती हैं Shruti Haasan, देखें तस्वीरें

January 28, 2026

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026
Today weather Live: जनवरी के अंतिम दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल? किन राज्यों में बढ़ेगी ठंड? मौसम विभाग का अलर्ट जारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Today weather Live: जनवरी के अंतिम दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल? किन राज्यों में बढ़ेगी ठंड? मौसम विभाग का अलर्ट जारी
Today weather Live: जनवरी के अंतिम दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल? किन राज्यों में बढ़ेगी ठंड? मौसम विभाग का अलर्ट जारी
Today weather Live: जनवरी के अंतिम दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल? किन राज्यों में बढ़ेगी ठंड? मौसम विभाग का अलर्ट जारी
Today weather Live: जनवरी के अंतिम दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल? किन राज्यों में बढ़ेगी ठंड? मौसम विभाग का अलर्ट जारी