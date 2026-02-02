Live

Today Weather Live Updates: 14 फरवरी तक कैसा रहेगा उत्तर भारत का मौसम, आज किन राज्यों में होगी बारिश; नोट कर लें नाम

🕒 Updated: February 2, 2026 07:08:07 AM IST

Aaj Ka Mausam Live | Today weather Live: पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर समेत देश के ज्यादातर राज्यों मौसमी उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. कहीं बारिश और बर्फबारी हो रही है तो कहीं पर धूप खिल रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, ताजा पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के एक्टिव होते ही उत्तर भारत के मौसम का मिजाज बदल गया है. पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ बारिश ने एक बार मैदानी इलाकों में हल्की कंपकंपी बढ़ा दी है. IMD के वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ पहाड़ी इलाकों में शामिल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आगामी 24-48 घंटे तक जारी रहेगा. इसके प्रभाव से मैदानी इलाकों में ज्यादातर राज्यों में कोहरा और शीतलहर की स्थिति रहेगी. IMD के पूर्वानुमान के मुताबक, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज अगले 4 दिन तक यानी करीब-करीब वीकेंड तक बर्फबारी के साथ अच्छी खासी बारिश होने का अलर्टहै. इसकेए असर से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर चलेगी और न्यूनतम तापमान निचले स्तर पर बना रहेगा. वहीं, दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में मौसम साफ रहेगा. केरल और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की बारिश का अलर्ट है. वहीं दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सोमवार (02 फरवरी, 2026) को बादल छाए रहेंगे. कहीं-कहीं आंधी-बारिश से मौसम बदल सकता है. सोमवार (02 फरवरी, 2026) से जुड़े हर ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहें https://www.inkhabar.com/ से.

फरवरी महीने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ठंड कम होने का नाम नहीं ले रहा है. एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की वजह बना है. इससे उत्तर भारत में ठंड में इजाफा होगा.
फरवरी महीने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ठंड कम होने का नाम नहीं ले रहा है. एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की वजह बना है. इससे उत्तर भारत में ठंड में इजाफा होगा.

 देश के प्रमुख राज्यों में कैसा रहेगा तापमान का हाल

शहर का नाम    न्यूनतम तापमान    अधिकतम तापमान
पंजाब               8°C                      19°C
हरियाणा            10°C                     21°C
दिल्ली               7°C                         20°C
राजस्थान            11°C                    23°C
मध्य प्रदेश           14°C                   25°C
उत्तर प्रदेश        10°C                       22°C
बिहार                11°C                      21°C
मुंबई                  21°C                      28°C
उत्तराखंड             2°C                       12°C
हिमाचल प्रदेश      2°C                      12°C
कश्मीर                -2°C                      2°C

Aaj Ka Mausam Live | Today weather Live: फरवरी महीने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ठंड कम होने का नाम नहीं ले रहा है. एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की वजह बना है. इससे उत्तर भारत में ठंड में इजाफा होगा.

Live Updates

  • 07:04 (IST) 02 Feb 2026

    Today Weather Live Updates: देश के कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट, लोगों को ठंड करेगी परेशान

    Today Weather Live Updates: मौसम विभाग ने सोमवार (02 फरवरी, 2026) के लिए देश के 21 जिलों में शीतलहर (Cold Wave) का अलर्ट भी जारी किया है. इसके चलते लोगों को ठंड का सामना करना पड़ेगा.

  • 07:03 (IST) 02 Feb 2026

    Today Weather Live Updates: 14 फरवरी तक उत्तर भारत के लोगों को ठंड करेगी परेशान

    Today Weather Live Updates: एक-एक कर लगातार एक्टिव हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से फिलहाल ठंड का असर कम नहीं होगा. IMD के मुताबिक इन राज्यों में बारिश के बाद 14 फरवरी तक ठंड लोगों को परेशान करेगी. 

  • 07:01 (IST) 02 Feb 2026

    Today Weather Live Updates: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

    Today Weather Live Updates: IMD के मुताबिक सोमवार (2 फरवरी) और मंगलवर (3 फरवरी, 2026) को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी.  वहीं 2 फरवरी को मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा-पंजाब, और उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाएं चलने का अनुमान है. इन राज्यों में भी बारिश हो सकती है. 

  • 06:59 (IST) 02 Feb 2026

    Today Weather Live Updates: यूपी समेत 7 राज्यों में आज होगी बारिश, अलर्ट हुआ जारी

    Today Weather Live Updates: उत्तर भारत के 7 राज्यों में सोमवार (02 फरवरी, 2026) को बारिश होने अलर्ट जारी किया है. इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश (HP), उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल हैं. 

  • 06:50 (IST) 02 Feb 2026

वेब स्टोरीज

weekly lucky zodiacs 2 to 8 february 2026 aries leo...

February 1, 2026

समय पर बदल लें घर की ये 6 चीजें, वरना…

January 31, 2026

खाली पेट लौकी का जूस पीने के 6 चमत्कारी फायदें

January 31, 2026

कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ से क्यों पीनी चाहिए?

January 31, 2026

OnePlus 15R या Reno15 कौन सा फोन है बेस्ट, जानें...

January 30, 2026

माघ पूर्णिमा 2026 कब है?

January 30, 2026
Today Weather Live Updates: 14 फरवरी तक कैसा रहेगा उत्तर भारत का मौसम, आज किन राज्यों में होगी बारिश; नोट कर लें नाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Today Weather Live Updates: 14 फरवरी तक कैसा रहेगा उत्तर भारत का मौसम, आज किन राज्यों में होगी बारिश; नोट कर लें नाम
Today Weather Live Updates: 14 फरवरी तक कैसा रहेगा उत्तर भारत का मौसम, आज किन राज्यों में होगी बारिश; नोट कर लें नाम
Today Weather Live Updates: 14 फरवरी तक कैसा रहेगा उत्तर भारत का मौसम, आज किन राज्यों में होगी बारिश; नोट कर लें नाम
Today Weather Live Updates: 14 फरवरी तक कैसा रहेगा उत्तर भारत का मौसम, आज किन राज्यों में होगी बारिश; नोट कर लें नाम