Today Weather Live Updates: 14 फरवरी तक कैसा रहेगा उत्तर भारत का मौसम, आज किन राज्यों में होगी बारिश; नोट कर लें नाम

Aaj Ka Mausam Live | Today weather Live: पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर समेत देश के ज्यादातर राज्यों मौसमी उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. कहीं बारिश और बर्फबारी हो रही है तो कहीं पर धूप खिल रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, ताजा पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के एक्टिव होते ही उत्तर भारत के मौसम का मिजाज बदल गया है. पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ बारिश ने एक बार मैदानी इलाकों में हल्की कंपकंपी बढ़ा दी है. IMD के वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ पहाड़ी इलाकों में शामिल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आगामी 24-48 घंटे तक जारी रहेगा. इसके प्रभाव से मैदानी इलाकों में ज्यादातर राज्यों में कोहरा और शीतलहर की स्थिति रहेगी. IMD के पूर्वानुमान के मुताबक, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज अगले 4 दिन तक यानी करीब-करीब वीकेंड तक बर्फबारी के साथ अच्छी खासी बारिश होने का अलर्टहै. इसकेए असर से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर चलेगी और न्यूनतम तापमान निचले स्तर पर बना रहेगा. वहीं, दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में मौसम साफ रहेगा. केरल और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की बारिश का अलर्ट है. वहीं दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सोमवार (02 फरवरी, 2026) को बादल छाए रहेंगे. कहीं-कहीं आंधी-बारिश से मौसम बदल सकता है. सोमवार (02 फरवरी, 2026) से जुड़े हर ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहें https://www.inkhabar.com/ से.
देश के प्रमुख राज्यों में कैसा रहेगा तापमान का हाल
शहर का नाम न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान
पंजाब 8°C 19°C
हरियाणा 10°C 21°C
दिल्ली 7°C 20°C
राजस्थान 11°C 23°C
मध्य प्रदेश 14°C 25°C
उत्तर प्रदेश 10°C 22°C
बिहार 11°C 21°C
मुंबई 21°C 28°C
उत्तराखंड 2°C 12°C
हिमाचल प्रदेश 2°C 12°C
कश्मीर -2°C 2°C
Today Weather Live Updates: मौसम विभाग ने सोमवार (02 फरवरी, 2026) के लिए देश के 21 जिलों में शीतलहर (Cold Wave) का अलर्ट भी जारी किया है. इसके चलते लोगों को ठंड का सामना करना पड़ेगा.
Today Weather Live Updates: एक-एक कर लगातार एक्टिव हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से फिलहाल ठंड का असर कम नहीं होगा. IMD के मुताबिक इन राज्यों में बारिश के बाद 14 फरवरी तक ठंड लोगों को परेशान करेगी.
Today Weather Live Updates: IMD के मुताबिक सोमवार (2 फरवरी) और मंगलवर (3 फरवरी, 2026) को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी. वहीं 2 फरवरी को मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा-पंजाब, और उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाएं चलने का अनुमान है. इन राज्यों में भी बारिश हो सकती है.
Today Weather Live Updates: उत्तर भारत के 7 राज्यों में सोमवार (02 फरवरी, 2026) को बारिश होने अलर्ट जारी किया है. इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश (HP), उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल हैं.