Today Weather Live Updates: 14 फरवरी तक कैसा रहेगा उत्तर भारत का मौसम, आज किन राज्यों में होगी बारिश; नोट कर लें नाम

Aaj Ka Mausam Live | Today weather Live: पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर समेत देश के ज्यादातर राज्यों मौसमी उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. कहीं बारिश और बर्फबारी हो रही है तो कहीं पर धूप खिल रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, ताजा पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के एक्टिव होते ही उत्तर भारत के मौसम का मिजाज बदल गया है. पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ बारिश ने एक बार मैदानी इलाकों में हल्की कंपकंपी बढ़ा दी है. IMD के वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ पहाड़ी इलाकों में शामिल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आगामी 24-48 घंटे तक जारी रहेगा. इसके प्रभाव से मैदानी इलाकों में ज्यादातर राज्यों में कोहरा और शीतलहर की स्थिति रहेगी. IMD के पूर्वानुमान के मुताबक, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज अगले 4 दिन तक यानी करीब-करीब वीकेंड तक बर्फबारी के साथ अच्छी खासी बारिश होने का अलर्टहै. इसकेए असर से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर चलेगी और न्यूनतम तापमान निचले स्तर पर बना रहेगा. वहीं, दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में मौसम साफ रहेगा. केरल और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की बारिश का अलर्ट है. वहीं दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सोमवार (02 फरवरी, 2026) को बादल छाए रहेंगे. कहीं-कहीं आंधी-बारिश से मौसम बदल सकता है.

फरवरी महीने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ठंड कम होने का नाम नहीं ले रहा है. एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की वजह बना है. इससे उत्तर भारत में ठंड में इजाफा होगा.

देश के प्रमुख राज्यों में कैसा रहेगा तापमान का हाल

शहर का नाम न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान

पंजाब 8°C 19°C

हरियाणा 10°C 21°C

दिल्ली 7°C 20°C

राजस्थान 11°C 23°C

मध्य प्रदेश 14°C 25°C

उत्तर प्रदेश 10°C 22°C

बिहार 11°C 21°C

मुंबई 21°C 28°C

उत्तराखंड 2°C 12°C

हिमाचल प्रदेश 2°C 12°C

कश्मीर -2°C 2°C