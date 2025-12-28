Delhi Weather Today Live: दिल्ली में फिर सांस लेना हुआ मुश्किल, 400 के पार पहुंचा AQI

Delhi Air Quality: दिल्ली में दो दिनों तक प्रदूषण से राहत के बाद फिर से राजधानी की हवा खराब हो चुकी है. दिल्ली वालों का सांस लेना मुश्किल हो गया है. बुधवार को GRAP-4 की पाबंदियां हालातों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही थी. लेकिन 48 घंटों के भीतर दिल्ली का औसत AQI 385 तक जा पहुंच गया. जो की बहुत खराब’ (Very Poor) श्रेणी में आता है. कई इलाकों में तो यह 500 के पार भी AQI दर्ज किया गया. दिल्ली में सांस लेना जहर के बराबर हो चुका है. स्मॉग‘ की चादर ने एक बार फिर राजधानी को ढक लिया है. रविवार, आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 दर्ज किया गया.
Delhi Weather Today Live: ठंड और कोहरे से पटना आनेवाली प्रमुख ट्रेनें रद्द. दिल्ली से पटना आनेवाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस 12 घंटे से ज्यादा लेट. संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस भी 11 घंटे से ज्यादा लेट चल रही.
Delhi Weather Today Live: 28 दिसंबर 2025 को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7-9°C और अधिकतम 20-22°C रहने की संभावना है. सुबह और शाम दिल्ली कोहरे से ढकी रहेगी.
Delhi Weather Today Live: दिल्ली एनसीआर को कड़ाके की ठंड, बर्फीली हवाएं और कोहरे ने पूरी तरह से घेर लिया है. IMD के अनुसार 3 जनवरी से ठंड बढ़े सकती है.
Delhi Weather Today Live: रविवार यानी आज सुबह घना कोहरा छाया रहा. दिल्ली धुंध और कोहरे का डबल अटैक झेलना पड़ा रहा है. सड़क पर ड्राइविंग करना खतरे से खाली नहीं है.
Delhi Weather Today Live: मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, हवा की गति धीमी होने के कारण प्रदूषण के कण वातारण में जमा हो गया है. जिसके कारण स्मॉग' बनाने के लिए आदर्श स्थिति पैदा हो रही है. जब तक हवा की रफ्तार नहीं बढ़ती, दिल्ली को इस 'गैस चैंबर' की तरह ही बनी रहेगी.