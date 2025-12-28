Live

Delhi Weather Today Live: दिल्ली में फिर सांस लेना हुआ मुश्किल, 400 के पार पहुंचा AQI

Delhi Air Quality: दिल्ली में दो दिनों तक प्रदूषण से राहत के बाद फिर से राजधानी की हवा खराब हो चुकी है. दिल्ली वालों का सांस लेना मुश्किल हो गया है. बुधवार को GRAP-4 की पाबंदियां हालातों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही थी. लेकिन 48 घंटों के भीतर दिल्ली का औसत AQI 385 तक जा पहुंच गया. जो की बहुत खराब’ (Very Poor) श्रेणी में आता है. कई इलाकों में तो यह 500 के पार भी AQI दर्ज किया गया. दिल्ली में सांस लेना जहर के बराबर हो चुका है. स्मॉग‘ की चादर ने एक बार फिर राजधानी को ढक लिया है. रविवार, आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 दर्ज किया गया.

Delhi Air Quality: दिल्ली में दो दिनों तक प्रदूषण से राहत के बाद फिर से राजधानी की हवा खराब हो चुकी है. दिल्ली वालों का सांस लेना मुश्किल हो गया है. बुधवार को GRAP-4 की पाबंदियां हालातों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही थी. लेकिन 48 घंटों के भीतर दिल्ली का औसत AQI 385 तक जा पहुंच गया. जो की बहुत खराब' (Very Poor) श्रेणी में आता है. कई इलाकों में तो यह 500 के पार भी AQI दर्ज किया गया. दिल्ली में सांस लेना जहर के बराबर हो चुका है. स्मॉग' की चादर ने एक बार फिर राजधानी को ढक लिया है. रविवार, आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 दर्ज किया गया.