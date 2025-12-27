Live

Delhi Weather Today Live: फिर दिल्लीवालों का होगा बुरा हाल! जानिए राजधानी के AQI का हाल

🕒 Updated: December 27, 2025 01:07:35 PM IST

Delhi Weather Today Live: जैसे ही हवा की स्पीड कम हुई, शुक्रवार को दिल्ली की हवा की क्वालिटी तेज़ी से खराब हो गई, और यह “खराब” कैटेगरी से “बहुत खराब” कैटेगरी में चली गई. शहर का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) शाम 4 बजे 332 रिकॉर्ड किया गया, जो गुरुवार को 234 था. सुबह 11 बजे AQI 320 था, जबकि एक दिन पहले इसी समय यह 218 था. दोपहर तक, प्रदूषण का लेवल और बढ़ गया, और कुछ जगहें “गंभीर” कैटेगरी मेंगईंजहांगीरपुरी में 403 और आनंद विहार में 405. शाम 6 बजे तक, और भी इलाके गंभीर ज़ोन में चले गए: बवाना में 423, विवेक विहार में 418, जहांगीरपुरी में 414, नरेला में 413, आनंद विहार में 406, रोहिणी में 405, DTU में 404, और नेहरू नगर में 403 रिकॉर्ड किया गया. वहीं अब दिल्ली में ठंड का प्रकोप फिर देखने को मिल रहा है. चलिए जान लेते हैं आज राजधानी का मौसम कैसा रहने वाला है.

Delhi Weather Today Live: जैसे ही हवा की स्पीड कम हुई, शुक्रवार को दिल्ली की हवा की क्वालिटी तेज़ी से खराब हो गई, और यह "खराब" कैटेगरी से "बहुत खराब" कैटेगरी में चली गई. शहर का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) शाम 4 बजे 332 रिकॉर्ड किया गया, जो गुरुवार को 234 था.

Live Updates

  • 13:07 (IST) 27 Dec 2025

    Delhi Weather Today Live: कैसा रहेगा तापमान

    Delhi Weather Today Live: आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के मौसम की बात करें तो, अधिकतम तापमान फिलहाल 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है और न्यूनतम तापमान लगभग 6 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

  • 12:33 (IST) 27 Dec 2025

    Delhi Weather Today Live: दिल्ली का AQI ख़राब श्रेणी में

    Delhi Weather Today Live: आज दिल्ली की वायु गुणवत्ता (AQI) बहुत खराब और ख़तरनाक स्तर पर बनी हुई है. रीयल-टाइम डेटा के अनुसार कुछ पूर्वी एशिया में AQI "खतरनाक (खतरनाक)" श्रेणी में है, यानी वायु प्रदूषण बेहद अधिक है और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है, खासकर बच्चों, युवाओं और सांस की बीमारी वाले लोगों के लिए.

  • 11:49 (IST) 27 Dec 2025

    Delhi Weather Today Live: दिल्ली में शीतलहर का दौर

    Delhi Weather Today Live: राजधानी दिल्ली में ये हवाएं 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं. अभी के लिए, 1 जनवरी तक हवा की गति धीमी रहेगी, यानी हवाएं लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रहेंगी.

  • 10:41 (IST) 27 Dec 2025

    Delhi Weather Today Live: पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत को कर रहे प्रभावित

    Delhi Weather Today Live: एक नया पश्चिमी विक्षोभ क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है और शनिवार तक पश्चिमी हिमालय तक पहुंचने की संभावना है. 27 दिसंबर को एक और सिस्टम आने की उम्मीद है, जिसके बाद 30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच तीसरा सिस्टम आएगा.

  • 08:44 (IST) 27 Dec 2025

    Delhi Weather Today Live: कई इलाके 'गंभीर' ज़ोन कैटेगरी में

    Delhi Weather Today Live: कुल AQI बढ़कर 332 हो गया, जबकि कई इलाके 400 का आंकड़ा पार करके "गंभीर" ज़ोन में चले गए. मौसम अधिकारियों ने बताया कि आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा शांत हो गई है, और आगे और विक्षोभ आने से हवा की गति और धीमी हो सकती है - जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ने की संभावना है.

