Delhi Weather Today Live: फिर दिल्लीवालों का होगा बुरा हाल! जानिए राजधानी के AQI का हाल

aaj ka mausam 7

Delhi Weather Today Live: जैसे ही हवा की स्पीड कम हुई, शुक्रवार को दिल्ली की हवा की क्वालिटी तेज़ी से खराब हो गई, और यह “खराब” कैटेगरी से “बहुत खराब” कैटेगरी में चली गई. शहर का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) शाम 4 बजे 332 रिकॉर्ड किया गया, जो गुरुवार को 234 था. सुबह 11 बजे AQI 320 था, जबकि एक दिन पहले इसी समय यह 218 था. दोपहर तक, प्रदूषण का लेवल और बढ़ गया, और कुछ जगहें “गंभीर” कैटेगरी में आ गईं – जहांगीरपुरी में 403 और आनंद विहार में 405. शाम 6 बजे तक, और भी इलाके गंभीर ज़ोन में चले गए: बवाना में 423, विवेक विहार में 418, जहांगीरपुरी में 414, नरेला में 413, आनंद विहार में 406, रोहिणी में 405, DTU में 404, और नेहरू नगर में 403 रिकॉर्ड किया गया. वहीं अब दिल्ली में ठंड का प्रकोप फिर देखने को मिल रहा है. चलिए जान लेते हैं आज राजधानी का मौसम कैसा रहने वाला है.