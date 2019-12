नई दिल्ली. चीनी कंपनी वीवो ने सोमवार को दिल्ली में आयोजित हुए इवेंट में वी सीरीज के नए स्मार्टफोन वीवो वी17 को भारत में लॉन्च कर दिया है. भारत में लॉन्च किया गया वीवो वी17 (Vivo V17) विदेशी बाजारों से थोड़ा अलग है. क्योंकि रूस सहित अन्य बाजारों में बेचे जाने वाले वीवो वी17 में वाटरड्रॉप-स्टाइल नॉच और एक छोटी स्क्रीन है. इसके साथ ही भारत में लॉन्च होने वाले वीवो वी17 में पंच-होल कटआउट के साथ एक नया डिजाइन और एक बड़ा डिस्प्ले है.

इस स्मार्टफोन की प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है और 17 दिसंबर से देश में बिक्री के लिए उपल्बध होगा. यह स्मार्टफोन देश के सभी प्रमुख ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेलर्स के माध्यम से ग्राहकों के लिए पेश किया जाएगा. यह स्मार्टफोन भारत में मिडनाइट ओशन (ब्लैक) और ग्लेशियर आइस (व्हाइट) कलर में पेश किया गया है. भारत में वीवो वी17 की कीमत की बात करें तो ग्राहकों को 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 22,990 रुपये देने होंगे.

वीवो वी 17 पर बिक्री ऑफर में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के माध्यम से किए गए पैमेंट पर 5 प्रतिशत कैशबैक मिलेगा. इसके अलावा, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों को डेटा ऑफर भी मिलेंगे. इस स्मार्टफोन में वीवो ने अपना ऑल-न्यू iView डिस्प्ले भी पेश किया है जिसमें एक सेल्फी कैमरा है और यह E3 सुपर AMOLED पैनल द्वारा संचालित है. इसके साथ ही नया वीवो फोन भी मल्टी-टर्बो मोड, वॉयस चेंजर और एआर स्टिकर्स जैसे फीचर्स के साथ आता है.

फीचर्स पर नजर डालें तो यह स्मर्टफोन डुअल-सिम (नैनो) फनटच ओएस 9.2 के साथ एंड्रॉइड 9 पाई चलता है. इसमें 6.44-इंच का फुल-एचडी प्लस डिस्पले दी गई है जो 1080×2400 पिक्सल के साथ आती है. इसके हुड के तहत फोन में ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 SoC है, जिसे 8GB रैम के साथ पेश किया गया है. वीवो वी17 में 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज दिया गया है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें 4G VoLTE, डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ v5.0, जीपीएस/ A-GPS और एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट है. स्मार्टफोन इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है और पावर के लिए इसमें 4,500mAh की दमदार बैटरी दी गई है.

Capturing perfect pictures in any lighting is now just a click away with #vivoV17. Packed with Super night mode on 32MP Selfie Camera & 48MP AI Quad Rear Camera. Starts at INR 22,990 available in Midnight Ocean and Glacier Ice. #ClearAsReal Prebook now : https://t.co/TVhoB0nR3m pic.twitter.com/fpjxLJGeEK

— Vivo India (@Vivo_India) December 9, 2019