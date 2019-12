नई दिल्ली. वीवो इंडिया ने भारत में लॉन्च होने वाले नए स्मार्टफोन की पहले ही घोषणा कर दी है. वीवो भारत में वी सीरीज में नया स्मार्टफोन वीवो वी17 को 9 दिसंबर को कल लॉन्च करेगा. कंपनी इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग के लिए दिल्ली में एक इवेंट आयोजित करेगी और दिन में 12 बजे स्मार्टफोन के फीचर्स का खुलासा होगा. लॉन्चिंग से पहले ही वीवो ने कुछ फीचर्स के बारे में पहले ही बता दिया था कि यह स्मार्टफोन 4,500 एमएएच की दमदार बैटरी के साथ आएगा और फोटोग्राफी के लिए इसमें 48MP का क्वाड रियर कैमरा और 32MP का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा.

ऐसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग

दिल्ली में वीवो वी17 स्मार्टफोन का लॉन्च इवेंट है, इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग आप वीवो इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं. वीवो इंडिया वीवो वी17 स्मार्टफोन की लॉन्च इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर करेगा. इसके साथ ही आप वीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर भी आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

वीवो इंडिया इस स्मार्टफोन को Clear as real टैगलाइन के साथ दिखा रहा है. इसका मतलब है कि इस फोन का प्रमुख आकर्षण इसका कैमरा है, जैसा कि कंपनी ने पुष्टि की है। Vivo V17 सेल्फी के लिए फ्रंट में सुपर नाइट मोड के साथ 32MP कैमरा के साथ आएगा. वहीं पीछे की तरफ फोन में एक क्वाड लेंस सेटअप होगा. विवो ने पहले ही प्राइमरी कैमरा के स्पेसिफिकेशन 48 मेगापिक्सल के बता दिए थे. रूस में लॉन्च किया गया V17 प्रो भी 32MP के सेल्फी कैमरे को जेस्चर कंट्रोल फीचर के साथ स्पोर्ट करता है, इस फोन में 6.38-इंच की AMOLED डिस्प्ले भी है.

Go into the depths of clarity. Experience the world #ClearAsReal with the new #vivoV17.

Launching tomorrow at 12PM.

Know more: https://t.co/TVhoB0nR3m pic.twitter.com/Ac9A5JsjhU

