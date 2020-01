नई दिल्ली. वीवो ने भारत में वीवो एस1 प्रो लॉन्च किया है, यह स्मार्टफोन कंपनी ने दमदार फीचर्स के साथ पेश किया है. वीवो एस1 प्रो (Vivo S1 Pro) की भारत में आज 4 जनवरी से बिक्री भी शुरू हो गई है. ग्राहकों के बजट को देखते हुए कंपनी ने यह फोन 19,990 रुपये की कीमत के साथ भारतीय मार्केट में पेश किया है. जो ग्राहक इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं वह इसे अपने नजदीकी वीवो स्टोर से जाकर ले सकते हैं. वीवो एस1 प्रो फोन भारत में तीन कलर ऑप्शन के साथ पेश हुआ है जिसमें ड्रीमी व्हाइट, जैज ब्लू और मिस्टिक ब्लैक वेरिएंट है.

इस फोन की खरीददारी पर ग्राहकों को ICICI बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 10 प्रतिशत कैशबैक मिल रहा है. इसके साथ ही 9 महीने के लिए नो कोस्ट ईएमआई का भी ऑप्शन मिल रहा है. वीवो S1 Pro में फुल एचडी प्लस रिज़ॉल्यूशन के साथ 6.38 इंच की सुपर AMOLED डिस्प्ले दी गई है. इस फोन का डिस्प्ले भी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ है और हुड के तहत S1 प्रो में क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 665 SoC के साथ 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आया है.

फोटोग्राफी के लिए इसके रियर में 48MP f / 1.8 प्राइमरी कैमरा के साथ क्वाड कमैरा सेटअप है. इसके साथ बाकी कैमरा 8MP f / 2.2 अल्ट्रा वाइड लेंस, 2MP f / 2.4 मैक्रो लेंस और 2MP F / 2.4 डेप्थ सेंसर से लेस हैं. वहीं सेल्फी के लिए इसमें 32MP f/2.0 फ्रंट कैमरा दिया गया है. रियर कैमरा इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के लिए सपोर्ट के साथ आता है.

#StyleLikeAPro with the 48MP AI Quad Rear Camera & 32MP AI Selfie Camera on #vivoS1Pro.

Starting at INR 19,990/-

Enjoy 10% cashback on ICICI Bank & One Time Screen Replacement on every purchase.

Available today at nearby stores, know more: https://t.co/yaHdS9wqwU pic.twitter.com/hkw3BC51y7

— Vivo India (@Vivo_India) January 4, 2020