नई दिल्ली. साल 2020 की शुरुआत हो चुकी है. नए साल में तमाम स्मार्टफोन कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए और नई तकनीक से लैस फोन पेश करने वाली हैं. चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड वीवो ने इसकी शुरुआत कर दी है. 4 जनवरी 2020 को वीवो S1 प्रो मोबाइल फोन को भारत में लॉन्च करने जा रही है. भारत में इसे तीन कलर वेरिएंट्स के साथ पेश किया जाएगा.

वीवो इंडिया ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर बताया कि नए वीवो S1 प्रो मोबाइल फोन में डायमंड आकार का 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा. रियर साइड ग्राहकों को कुल चार कैमरे मिलेंगे. वहीं 32 फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जा रहा है.

वीवो S1 प्रो को तीन कलर विकल्पों के साथ भारत में लॉन्च किया जाना है. ग्राहकों को इस फोन में क्रिस्टल ब्लू, ड्रीमी व्हाइट और नाइट ब्लैक, ये तीन कलर वेरिएंट्स मिलेंगे.

Happiest when you get a diamond for an accessory! #StyeLikeAPro with the 48MP diamond-shaped Rear Camera on #vivoS1Pro .

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीवो S1 प्रो में ग्राहकों को 6 जीबी रैम और 8 जीबी रैम के वविकल्प दिए जाएंगे. इस फोन की शुरुआती कीमत 20,000 रुपये के करीब रहने वाली है. यह फोन ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.

In 3 days, the new #vivoS1Pro is about to reshape and redefine style. #StyleLikeAPro with S1Pro, packed with 48MP Diamond AI Quad Rear Camera & 32MP AI Selfie Camera.

रिपोर्ट्स के मुताबिक वीवो S1 प्रो में 6.38 इंट की फुल एचडी प्लस S-AMOLED डिस्प्ले दी जाएगी. साथ ही 665 स्नैपड्रैगन ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया जाएगा. यह फोन एंड्रॉयड 9 पाई वर्जन पर काम करेगा. इसमें ग्राहकों को इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट सेंसर, 18W फास्ट चार्जिंग मोड और यूएसबी टाइप-सी जैसे खास फीचर्स मिलेंगे.

A diamond reflects all colours. Flaunt them all like a pro. #StyleLikeAPro like Sara with the Dreamy White #vivoS1Pro.

Launching on 4th January. Know more – https://t.co/EdV9EFfu55 pic.twitter.com/z6ZMNjYYiB

— Vivo India (@Vivo_India) December 31, 2019