UPI Down: यूजर्स को पेमेंट में दिक्कत, GooglePay और PhonePe यूजर्स परेशान…लेनदेन पर लगा ब्रेक

UPI Down: भारत की सबसे लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट सेवा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) में बुधवार शाम को बड़ा टेक्निकल इशू देखने को मिला. इस खराबी के कारण देशभर में हजारों यूजर्स को पेमेंट और फंड ट्रांसफर में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. GooglePay, PhonePe और अन्य प्रमुख UPI ऐप्स भी इस आउटेज से प्रभावित हुए हैं. यूजर्स ने अपनी नाराजगी और समस्याओं को सोशल मीडिया खासकर एक्स (x) प्लेटफॉर्म पर जाहिर किया है.

Downdetector की रिपोर्ट के अनुसार यह समस्या शाम 7 बजे के आसपास शुरू हुई और रात 9 बजे तक जारी रही. इस दौरान करीब 23,000 शिकायतें दर्ज की गईं. जो इस आउटेज की व्यापकता को दर्शाती हैं. आंकड़ों के मुताबिक 82% यूजर्स को पेमेंट करने में दिक्कत हुई. 13% को फंड ट्रांसफर में परेशानी आई. जबकि 4% यूजर्स ऐप के इस्तेमाल में असमर्थ रहे. कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे दुकानों पर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं. जिससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित हुईं. इस खराबी ने उन लोगों को भी परेशान किया जो कैशलेस ट्रांजेक्शन पर निर्भर हैं.

UPI is down for the first time & it is already showing an impact.

Most of us already stopped carrying liquid cash & this downtime has created a do or die situation 😂

Elders were right about carrying cash 📷✅ pic.twitter.com/HKhF7ye9zl

— Sankrityayn 👨🏻‍🚒 (@yashcool771) March 26, 2025