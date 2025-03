Microsoft Outlook डाउन होने से दुनिया भर में ठप पड़ी सेवाएं, यूजर्स ने X पर जाहिर की नाराजगी

नई दिल्ली: दुनियाभर में माइक्रोसॉफ्ट 365 और आउटलुक समेत कई सेवाओं में 1 मार्च, शनिवार को बड़ी तकनीकी समस्या देखने को मिली। हजारों यूजर्स ने ईमेल एक्सेस करने और लॉगिन करने में परेशानी की शिकायत की। डाउनडिटेक्टर के अनुसार, आउटलुक से संबंधित 37,000 से अधिक और माइक्रोसॉफ्ट 365 सेवाओं से जुड़ी 24,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। हालांकि कंपनी इस समस्या को हल करने में जुटी हुई है.

यूजर- तीन बार बदला पासवर्ड

इसी बीच आउटलुक की समस्या को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यूजर्स ने नाराजगी जाहिर की। कई लोगों ने लॉगिन न हो पाने और बार-बार पासवर्ड बदलने जैसी समस्याओं का भी जिक्र किया है। एक यूजर ने लिखा, आउटलुक/माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज डाउन दिखा रहा है, क्या कोई और साइन आउट हो गया है?” दूसरे यूजर ने शिकायत की, “जब तक मैंने X पर चेक नहीं किया कि आउटलुक डाउन है, तब तक मैंने अपना पासवर्ड तीन बार बदल लिया।” एक अन्य यूजर ने कहा, “माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ग्लोबल आउटेज है। अगर आपको ईमेल संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, तो आप अकेले नहीं हैं।”

Outlook / Microsoft Exchange seems to be down, anyone else been signed out? @MicrosoftHelps pic.twitter.com/yxfpXm79Ok — Scott (@Nogimics) March 1, 2025

Had to change my password 3 times until I checked on #x that #outlook is down. Wth @Microsoft 🙄 pic.twitter.com/8qlV4eSynN — 𝒷𝓊𝓇𝒸𝓊𝓃𝑒𝓁𝓁𝒶 🎈 (@burcunella) March 1, 2025

माइक्रोसॉफ्ट की प्रतिक्रिया

इस समस्या को लेकर माइक्रोसॉफ्ट ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वह आउटेज की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। कंपनी ने यूजर्स को एडमिन सेंटर में MO1020913 पर जाकर अधिक जानकारी लेने की सलाह दी।

We’re investigating an issue in which users may be unable to access Outlook features and services. Additional details can be found under MO1020913 in the admin center. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) March 1, 2025

माइक्रोसॉफ्ट 365 स्टेटस अकाउंट ने एक्स पर पोस्ट किया, “हमने समस्या के संभावित कारण की पहचान कर ली है और प्रभाव को कम करने के लिए संदिग्ध कोड को वापस कर दिया है।” कंपनी ने बताया कि समस्या का समाधान किया जा रहा है और प्रभावित सेवाएं धीरे-धीरे बहाल हो रही हैं। साथ ही, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वह निगरानी करता रहेगा जब तक कि सभी सेवाएं पूरी तरह सामान्य न हो जाएं।

