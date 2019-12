नई दिल्ली. सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. Ice Universe की रिपोर्ट के अनुसार सैमसंग का अगला स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी एस11 सैन फ्रांसिस्को में 18 फरवरी को एक इवेंट में लॉन्च हो सकता है. सैमसंग पिछले कुछ सालों में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के आस-पास ही गैलेक्सी हैंडसेट को लॉन्च कर रहा है.

इस साल मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस से ठीक पहले 20 फरवरी को गैलेक्सी एस 10 सीरीज का अनावरण किया गया और फिर मार्च की शुरुआत में इसकी बिक्री शुरू हुई. इसके अलावा कंपनी इस तारीख को अपने क्लेशेल फोल्डेबल फोन को भी लॉन्च कर सकता है.

एक अमेरिकी टेक ब्लॉगर के अनुसार सैमसंग गैलेक्सी S11 स्मार्टफोन तीन स्क्रीन साइज में उपलब्ध होगा. इस स्मार्टफोन में 6.4 या 6.2-इंच सबसे छोटा, 6.4-इंच में मीडियम और 6.7-इंच में सबसे बड़ा डिस्पले हो सकता है. इसके सभी वेरिएंट कर्वड डिस्पले के साथ होंगे और यह फोन कनेक्टिविटी के लिहाज से दो वेरिएंट में 5G और LTE में आ सकता है.

Rumors: Samsung Electronics is tentatively launching the Galaxy S11 series and clamshell foldable phones in San Francisco, USA on February 18, 2020.

इस स्मार्टफोन का बड़ा वेरिएंट 6.7 इंच के साथ 5जी में आएगा. सैमसंग गैलेक्सी एस 11 सीरीज को स्नैपड्रैगन 865 SoC और Exynos 990 SoC द्वारा संचालित किए जाने की उम्मीद है और इसके टॉप पर One UI 2 कस्टम स्किन के साथ Android 10 को बूट करने की संभावना है.

This may be good news for Korean friends.

Samsung has determined to use the Snapdragon 865 processor in the Galaxy S11 series in South Korea.

— Ice universe (@UniverseIce) December 11, 2019