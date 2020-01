नई दिल्ली. चीनी कंपनी ओप्पो का सबब्रांड रियलमी भारत में अपना नया फोन लॉन्च करने जा रहा है. कंपनी भारत में 9 जनवरी को रियलमी (Realme) 5i स्मार्टफोन का लॉन्च इवेंट 12:30 बजे से आयोजित करेगी. कंपनी का यह फोन कम बजट के साथ भारत में लॉन्च होगा और इस स्मार्टफोन के लॉन्च की जानकारी रियलमी के सीईओ माधव शेठ ने अपने ट्विटर पर शेयर की है.

इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग रियलमी के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर होगी. वहीं ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट ने रियलमी 5i स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले कुछ फीचर्स की जानकारी भी दी है.इस फोन की एक झलक भी फोटो के जरिए दिखाई गई है जो सनराइज डिजाइन के साथ लॉन्च किया जा सकता है.

इसके साथ ही इसमें डिस्प्ले में ऊपर की तरफ वाटर-ड्रॉप नॉच के साथ 6.5-इंच का डिस्प्ले भी दिखाया गया है. फ्लिपकार्ट द्वारा दी गई जानकारी से पता चलता है कि रियलमी (Realme) 5i स्मार्टफोन एक दमदार बड़ी 5,000mAh की बैटरी के साथ आएगा. इस डिवाइस में 6.5 इंच की बड़ी डिस्प्ले भी आएगी

रियलमी ने इस स्मार्टफोन के लिए अभी तक कैमरे की जानकारी नहीं दी है. हालांकि रियलमी 5i के कैमरे को रियलमी 5 के समान रखा जा सकता है. इसका मतलब यह है कि रियली (Realme) 5i में 12MP का प्राइमरी लेंस, 8MP का 119 डिग्री का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2MP का पोर्ट्रेट लेंस और 2MP का मैक्रो लेंस हो सकता है. इस स्मार्टफोन में हुड के तहत, रियलमी 5i को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ पेश किया जा सकता है. इसके साथ ही इसमें 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ समान स्नैपड्रैगन 665 SoC मिलेगा.

Guys, introducing #realme5i our new edition to the highly appreciated #realme5series!

Launching on 9th Jan. at 12:30 PM

RT, if you are excited. #TheStylishPowerhousehttps://t.co/CKdg7QdUt8 pic.twitter.com/933eDVH0Eh

— Madhav 's Lifestyle (@MadhavSheth1) January 6, 2020