नई दिल्ली. रिलाइंस जियो का नेटवर्क डाउन ( Jio Network down ) हो गया है. बीते 5 घंटों से जियो का नेटवर्क डाउन है, ऐसे में जियो यूज़र्स परेशान हैं. यूज़र्स ट्विटर पर नेटवर्क डाउन की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कम्पनी ने अब तक चुप्पी साधी हुई है. कम्पनी अपनी नो कमेंट पॉलिसी पर अड़ी हुई है. जियो का नेटवर्क डाउन हुए कई घंटे बीत गए हैं लेकिन अब तक कम्पनी ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है.

जियो के नेटवर्क बीते कुछ घंटों से पूरी तरह से डाउन हैं, ऐसे में लोगों को दिक्क्तों का सामना करना पड़ रहा है. यूज़र्स न तो कॉल कर पा रहे हैं और न ही इंटरनेट एक्स्सेस कर पा रहे हैं. ऐसे में यूज़र्स कम्पनी को कम्प्लेन कर रहे हैं लेकिन कम्पनी ने इस मामले में अब तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की है. कंपनी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि जियो की सर्विस पूरे देश में बाधित नहीं हुई है. सिर्फ कुछ राज्यों में जियो की सर्विस डाउन हुई है. कंपनी की टेक्निकल टीम इसे सही करने में जुटी हुई है और जल्द ही इसे सही कर लिया जाएगा.

