नई दिल्ली, ISRO On Valentine वैलेंटाइन वीक पर ISRO भारत को तोहफा देने जा रहा है. जहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन देश को 14 फरवरी को एक नया उपहार अपनी साल की पहली लॉन्चिंग से देगा.

इस साल ISRO अपनी पहली उड़ान भरने जा रहा है. जहां इसरो 14 फरवरी की सुबह अपने भरोसे मंद रॉकेट PSLV-C52 के साथ 5 : 59 पर उड़ान भरने जा रहा है. ये राकेट श्री हरी कोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लांच पैड से लांच किया जा रहा है. जहाँ सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है. लॉन्चिंग के लिए काउंटडाउन 25 घंटे 30 मिनट पहले शुरू किया जाएगा. इस बात की जानकारी ISRO ने अपने ट्विटर अकाउंट से दी है.

पिछले साल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने बताया था की जुलाई 2021 में EOS-4/RISAT-1A सैटेलाइट को PSLV-C52 रॉकेट से लॉन्च करेगा. जो एक माइक्रोवेव सेंसिंग सैटेलाइट है. लेकिन माहमारी की वजह से ये लॉन्चिंग टाली गयी. जिसके बाद इसकी लॉन्चिंग अब की जा रही है. बताते चलें की इस लांच में दो और सेटेलाइट भी जा रही है. पहला- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंट एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स द्वारा बनाया गया INSPIREsat-1 और दूसरा इंडिया-भूटान ज्वाइंट सैटेलाइट INS-2B.

IT'S OFFICIAL!! #PSLVC52 is set to launch on 14th February at 5:59 AM IST carrying EOS-04 Radar Imaging Satellite and 2 other small-sats into a 529 km Sun Synchronous Orbit! #EOS04 #ISRO https://t.co/tU2fBPt3Ds pic.twitter.com/gMbn2b09xT

— ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) February 8, 2022