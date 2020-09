Amazon Alexa New Feature: Amazon ने भारत में Alexa वॉयस असिस्टेंट के लिए हिंदी का सपोर्ट एंड्रॉयड और आईओएस डिवाइस में देना शुरू किया है. ठीक एक साल पहले कंपनी ने Alexa हिंदी की शुरुआत की थी और अब इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है. ऐमोजॉन ने कहा है कि एक साल पहले Alexa हिंदी में शुरू किया गया था और तब से अब तक इसमें 60 नए फ़ीचर्स दिए जा चुके हैं. पिछले साल कंपनी ने Echo डिवाइस में हिंदी का सपोर्ट दिया था.

कंपनी के मुताबिक़ अब तक हिंदी में छह नए Alexa ओरिजनल सॉन्ग्स और पोयम्स भी Alexa के वॉयस असिस्टेंट डेटाबेस में ऐड किए हैं. ऐमेजॉन Alexa से अब एंड्रॉयड या आईफ़ोन में भी आप कह सकते हैं – अलेक्सा क्रिकेट स्टोरी सुनाओ, अलेक्सा कुछ गुनगुनाओ, अलेक्सा दोस्ती की कहानी सुनाओ.

Amazon के मुताबिक़ Alexa स्पीच साइंस में इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं. अब Alexa 50 अलग अलग तरीक़ों से हिंदी गाने प्ले करने के बारे में समझ सकता है. उदाहरण के तौर पर अगर आने Alexa से कह सकते है, ढाई बजे का अलार्म सेट कर दो, या फिर ‘थम जा’ जैसे बोलचाल के दौरान यूज की जाने वाली लैंग्वेज यूज कर सकते हैं.

दरअसल कंपनी ने कोशिश की है कि Alexa हिंदी बोलचाल की भाषा को समझ कर कमांड ले सके और रिप्लाई कर सके. क्योंकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा Alexa आधारित डिवाइस बेचने के लिए हिंदी ज़रूरी है. Android और iOS स्मार्टफोन्स में Alexa ऐप की सेटिंग्स में जा कर लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं. इसके Alexa ऐप में जाना है, यहां सेटिंग्स में आपको Alexa on this phone का ऑप्शन मिलेगा. Alexa on the phone पर टैप करके आप लैंग्वेज सेक्सन टैप करके यहां से हिंदी चुन सकते हैं.

