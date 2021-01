Aadhaar Card Self Update : आधार की इस सेल्फ अपडेट सर्विस के तहत आप अपने नाम के अलावा एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आदि भी अपडेट कर सकते हैं. जिसके लिए आपको अब कहीं जाने की जरुरत नहीं होगी बल्कि ये सब कुछ आप खुद अपने घर में बैठ कर आसानी से सही कर सकते हैं.

नई दिल्ली : भारत में आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. मौजूदा समय में आधार कार्ड के बिना आपके कई जरूरी काम रुक सकते हैं. यहां तक की देश के सभी नगरिकों के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य हो गया है. इसी बात से हम आधार कार्ड की आवश्कता का अंदाजा लगा सकते हैं. यदि आपके पास अब भी आधार कार्ड नहीं है तो आप तुरंत उसे बनवा लें, वरना आप सरकारी योजना, बैंक में खाता, सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब और अन्य जरूरी फायदों से हाथ धो बैठेंगे. इस बीच आधार कार्ड में सेल्फ अपडेट की सुविधा को दोबारा बहाल कर दिया है. जिसके तहत आप खुद अपने आधार कार्ड डिटेल में हुई गलती को सही कर सकते हैं.

आधार की इस सेल्फ अपडेट सर्विस के तहत आप अपने नाम के अलावा एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आदि भी अपडेट कर सकते हैं. जिसके लिए आपको अब कहीं जाने की जरुरत नहीं होगी बल्कि ये सब कुछ आप अपने घर में बैठ कर आसानी से सही कर सकते हैं. बस शर्त इतनी ही है कि आधार में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए. आइए हम आपको बताते हैं आधार में सब कुछ अपडेट करने का सबसे आसान तरीका.

आधार कार्ड अपडेट करने की आसान तरीका

आधार कार्ड में अपडेशन के लिए सबसे पहले इसकी ऑफिशल वेबसाइट uidai.gov.in पर जाना होगा. अब यहां आपको MY Aadhaar के नाम से मौजूद ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद अब Update Your Aadhaar जाकर Update your Demographics Data Online कॉलम पर क्लिक करना होगा. जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे आप UIDAI की सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल की ऑफिशल वेबसाइट ssup.uidai.gov.in पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे. इतना करने के बाद आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर से डालकर लॉग-इन करना होगा. अब यहां दिए गए कैप्चा को भरकर Send OTP पर क्लिक करना होगा. जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा. उसे डालकर आपको सेव चेंज करना होगा. इन सबके बाद आपकी डीटेल अपडेट हो जाएगी.

बता दें कि अब से पहले हमें अपने आधार कार्ड की डीटेल को सही करवाने के लिए आधार सेंटर के चक्कर लगाने पड़ते थे, और लंबी-लबीं लाइन में खड़ा होना पड़ता था, जिसके बाद भी कई वजह से करेक्शन नहीं हो पाता था और काफी समय बर्बाद होता था. लेकिन अब UIDAI की आधार कार्ड में सेल्फ अपडेट सेवा ने सभी की मुश्किलें आसान कर दी हैं.

