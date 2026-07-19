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Zepto हुआ ठप! Instagram और Facebook भी पड़े डाउन, लाखों यूजर्स हुए परेशान

Zepto down: रविवार को 07:46 GMT तक, अमेरिका में फेसबुक यूजर्स ने 4,808 रिपोर्ट दर्ज कराई थीं, जिनमें से 63% ने वेबसाइट एक्सेस करने में समस्या बताई थी. 08:18 GMT तक, अमेरिका में इंस्टाग्राम यूज़र्स ने भी 2,829 रिपोर्ट दर्ज कराईं और ऐप एक्सेस करने में आ रही दिक्कतों के बारे में बताया.

By: Anshika thakur | Published: July 19, 2026 5:28:28 PM IST

Zepto down
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Zepto down: डाउनडिटेक्टर के अनुसार रविवार को क्विक-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म ज़ेप्टो की सर्विस में रुकावट आई और यूजर्स ने इसके ऐप और वेबसाइट में दिक्कतों की शिकायत की. सर्विस में रुकावटों पर नजर रखने वाली सर्विस, डाउनडिटेक्टर के डेटा से पता चला कि रविवार को दोपहर के आसपास यूजर्स की शिकायतों में अचानक बढ़ोतरी हुई.
 
आउटेज को ट्रैक करने वाले प्लेटफ़ॉर्म से यह भी पता चला कि मेटा के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ऐसी ही समस्याएं आ रही थीं. रविवार को 07:46 GMT तक, अमेरिका में फेसबुक यूजर्स ने 4,808 रिपोर्ट दर्ज कराई थीं, जिनमें से 63% ने वेबसाइट एक्सेस करने में समस्या बताई थी. 08:18 GMT तक, अमेरिका में इंस्टाग्राम यूज़र्स ने भी 2,829 रिपोर्ट दर्ज कराईं और ऐप एक्सेस करने में आ रही दिक्कतों के बारे में बताया.
 
सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस रुकावट के स्क्रीनशॉट शेयर किए. कई लोगों ने ऐप में कनेक्टिविटी की समस्याओं की शिकायत की जबकि कुछ लोगों ने खास तौर पर पेमेंट सिस्टम से जुड़ी दिक्कतों का ज़िक्र किया.
 
ज़ेप्टो एक क्विक-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है जो ‘डार्क स्टोर्स’ के बड़े नेटवर्क के जरिए किराने का सामान और रोजमर्रा की जरूरी चीजें तेजी से डिलीवर करने पर फोकस करता है. यह प्लेटफ़ॉर्म FMCG प्रोडक्ट्स, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स और ताजे फल-सब्जियों की एक बड़ी रेंज ऑफर करता है.
 
यह डार्क स्टोर-बेस्ड सप्लाई चेन के जरिए काम करता है जिसमें मर्चेंट पार्टनर मैन्युफ़ैक्चरर्स और ब्रांड्स से FMCG प्रोडक्ट्स लेते हैं, जबकि फल और सब्जियां पूरे भारत में किसान पार्टनर्स के नेटवर्क के जरिए हासिल की जाती हैं.
 
कंपनी ऑर्डर पूरे करने के लिए अपना लॉजिस्टिक्स सिस्टम चलाती है. यह सिस्टम डिमांड को डिलीवरी पार्टनर्स से जोड़ता है, पेमेंट को डिजिटल बनाता है और कमाई व पेमेंट से जुड़ी जानकारी देता है.
 
ज़ेप्टो सामान और सर्विस बेचकर रेवेन्यू कमाती है. इसमें मर्चेंट पार्टनर्स से वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग और लास्ट-माइल डिलीवरी के लिए लिए जाने वाले चार्ज ब्रांड पार्टनर्स से मिलने वाला एडवरटाइजिंग रेवेन्यू और मर्चेंट पार्टनर्स से मिलने वाला प्लेटफॉर्म कमीशन शामिल है.
 

ग्लोबल आउटेज की वजह से Facebook और Instagram की सर्विस बाधित हुईं

 
रविवार को हजारों यूजर्स ने Meta के Facebook और Instagram को एक्सेस करने में परेशानी की शिकायत की कई लोगों को Messenger समेत Meta की दूसरी सर्विस इस्तेमाल करने में भी दिक्कतें आईं.
 
यूजर की रिपोर्ट के मुताबिक Facebook ने कुछ यूजर्स को अकाउंट कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं है (account temporarily unavailable) का मैसेज दिखाया, जबकि Instagram यूजर्स ने बताया कि वे स्टोरीज लोड नहीं कर पा रहे थे, अपनी फीड रिफ्रेश नहीं कर पा रहे थे या ऐप के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे.
 

क्या यूजर्स Facebook और Instagram की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं?

 
Facebook पर “Account Temporarily Unavailable” (अकाउंट कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं है) का मैसेज कभी-कभी साइट के बंद होने, कैश से जुड़ी समस्याओं या किसी खास अकाउंट के खिलाफ की गई कार्रवाई की वजह से दिखाई दे सकता है.
 
यूजर्स अपने ब्राउज़र या ऐप का कैश (cache) क्लियर करके देख सकते हैं या Facebook के ऑफिशियल सपोर्ट चैनल के जरिए उनसे संपर्क कर सकते हैं. हालांकि, अगर यह समस्या किसी बड़े आउटेज (बड़े पैमाने पर सर्विस में रुकावट) की वजह से है, तो इन तरीकों से समस्या के हल होने की संभावना कम है.
 
अगर Instagram यूजर्स को खाली फीड या स्टोरीज लोड न होने जैसी समस्याएं आती हैं तो वे ऐप का कैश क्लियर करके, ऐप को फोर्स-क्लोज करके दोबारा खोलकर या अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करके देख सकते हैं. कुछ मामलों में लॉग आउट करके दोबारा साइन इन करने से भी मदद मिल सकती है.
 
हालांकि अगर समस्या किसी बड़े ग्लोबल आउटेज की वजह से है, तो जब तक Meta इस समस्या को ठीक नहीं कर देता, तब तक यूजर लेवल पर ट्रबलशूटिंग करने से एक्सेस वापस मिलने की संभावना कम ही है.

Tags: facebook downFacebook not workingFacebook OutageInstagram downInstagram feed not refreshingInstagram not workingInstagram outageInstagram stories not loadingZepto app not workingZepto downZepto outageZepto payment issueZepto website down
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