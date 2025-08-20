YouTuber Dhruv Rathee: ध्रुव राठी का स्टार्टअप एक कॉलेज प्रोजेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं! X पर यूजर्स ने क्यों की AI Fiesta की आलोचना?

YouTuber Dhruv Rathee: 29.5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले भारत के एक लोकप्रिय YouTuber ध्रुव राठी ने 17 अगस्त को अपने चैनल पर दर्शकों को अपनी टीम की मदद से बनाए गए एक स्टार्टअप के बारे में बताया। AI Fiesta नाम का यह AI टूल, उपयोगकर्ताओं को एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर मदद करेगा जो बाज़ार में अग्रणी सभी AI टूल्स को एक ही जगह पर लाता है। राठी ने बताया कि यह एक परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करेगा जहाँ उपयोगकर्ता सभी AI चैटबॉट्स से एक साथ सवाल पूछ सकते हैं और अपने प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।

हालांकि, राठी के स्टार्टअप ने X पर तकनीकी समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है, जिन्होंने इस YouTuber के स्टार्टअप की बारीकी से जाँच की है और उनके स्टार्टअप को एक कॉलेज प्रोजेक्ट तक सीमित कर दिया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ चलिए जानते हैं?

दुनिया को चौंका देने वाला विचार नहीं

अपने वीडियो के परिचय में, राठी ने स्वीकार किया कि उनके स्टार्टअप को बनाने का उद्देश्य कोई सामान्य “अरबों डॉलर का विचार” या दुनिया को चौंका देने वाला कुछ नहीं था। इसके बजाय, उन्होंने एक ऐसी चीज़ चुनी जिसका वे रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं – AI।

इसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने भारत में एआई क्रांति में दो समस्याओं की पहचान की है, जिनमें से एक लोकप्रिय एआई मॉडल सब्सक्रिप्शन की उच्च कीमतें थीं।

उन्होंने आगे कहा कि भारत में एक औसत व्यक्ति के लिए इन्हें वहन करना मुश्किल था। एक औसत व्यक्तिगत प्रीमियम मासिक सब्सक्रिप्शन की कीमत 20 से 30 अमेरिकी डॉलर के बीच होती है। फिर उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उपलब्ध शक्तिशाली एआई टूल्स के मुफ़्त संस्करण सीमित और डाउनग्रेड किए गए थे। उनके सर्वेक्षण के अनुसार, उनके एआई मास्टरक्लास और चैटजीपीटी कोर्स में शामिल होने वाले 73% लोगों ने एआई टूल्स के घटिया और कम शक्तिशाली मुफ़्त संस्करणों का इस्तेमाल किया था, उन्होंने पाया।

AI कर रहे थे गलतियाँ

दूसरा कारण, जिसे उन्होंने एक समस्या के रूप में पहचाना, वह यह था कि चैटजीपीटी, जेमिनी 2.5 प्रो और ग्रोक जैसे शीर्ष एआई टूल्स कई अनोखी गलतियाँ करते थे, जिससे उनके YouTube वीडियो की तथ्य-जांच करना मुश्किल हो जाता था। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एआई को अलग-अलग डेटासेट पर प्रशिक्षित किया गया था।

उन्होंने आगे कहा कि ऐसा कोई एक एआई टूल नहीं था जो अलग हो और सभी मोर्चों पर काम करे। उदाहरण के लिए, क्लाउड एआई की लिखित भाषा चैटजीपीटी की तुलना में अधिक स्वाभाविक लगती थी। इसके कारण कई सब्सक्रिप्शन खरीदे गए और मासिक लागत भी बहुत अधिक थी।

मासिक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की कीमत 999 रुपये

इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए, उन्होंने एक ऐसा AI टूल विकसित किया है जो लोकप्रिय AI टूल्स को एकीकृत करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर सभी AI के साथ बातचीत करने और अपने प्रश्नों के सबसे वांछित उत्तर प्राप्त करने में मदद मिलती है।

उन्होंने आगे बताया कि उनके स्टार्टअप, AI Fiesta ने सभी शक्तिशाली AI को एक ही विंडो में बहुत कम कीमत पर उपलब्ध करा दिया है। उन्होंने AI Fiesta के मासिक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की कीमत 999 रुपये रखी है। वार्षिक पैकेज के लिए, आपको 9,999 रुपये देने होंगे।

राठी के AI Fiesta पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं

राठी के AI Fiesta, जो पहले से ही लाइव है, को उनके दर्शकों और आलोचकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ और समीक्षाएं मिली हैं।

राठी के YouTube वीडियो पर एक यूजर ने लिखा-“देखिए, मैं एक शोधकर्ता और कंटेंट राइटर हूँ। मैं अपनी स्क्रिप्ट्स पर रिसर्च और उन्हें बेहतर बनाने के लिए 4&7 जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल करता हूँ। और सच कहूँ तो, भले ही मैं अच्छी-खासी कमाई करता हूँ, लेकिन मेरे लिए हर साल उन सभी AI टूल्स का खर्च उठाना मुमकिन नहीं था। लेकिन यह एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम लगता है।”

हालांकि, X पर लोग राठी के स्टार्टअप आइडिया की ज़्यादातर आलोचना कर रहे थे। उन्होंने AI फिएस्टा में राठी द्वारा लाए गए इनोवेशन की कमी की आलोचना की और इसे स्टार्टअप रैपिंग में पेश किया गया एक कॉलेज प्रोजेक्ट बताया।

एक यूज़र ने X पर लिखा- “ध्रुव राठी ने भारतीय नवाचार और रचनात्मकता पर सवाल उठाते हुए सैकड़ों वीडियो बनाए हैं। लेकिन जब अपने स्टार्टअप के बारे में कुछ दिखाने की बात आई, तो वे पूरी तरह से लड़खड़ा गए। भाई, वे तो बस मौजूदा एआई मॉडल्स को ही बेच रहे हैं और उसे स्टार्टअप बता रहे है।’

ओपनएआई ने हाल ही में भारतीय यूज़र्स के लिए अपने चैटजीपीटी गो के लिए 399 रुपये का मासिक सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है। इसके चैटजीपीटी प्लस प्लान की कीमत 1,999 रुपये प्रति माह है। मोबाइल नेटवर्क प्रदाता एयरटेल ने अपने ग्राहकों को 12 महीने के लिए पर्प्लेक्सिटी प्रो मुफ़्त में दिया है।

