YouTube ने भारत में लॉन्च किया सबसे सस्ता Premium प्लान, कीमत सुनकर चौंक जाएंगे

इस प्लान के जरिए यूज़र्स अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर बिना विज्ञापन वाले वीडियो देख सकेंगे. हालांकि अभी यह प्लान पायलट फेज़ में है और आने वाले हफ्तों में पूरे भारत में उपलब्ध कराया जाएगा.

By: Renu chouhan | Published: September 30, 2025 6:08:45 AM IST

YouTube ने भारतीय यूज़र्स के लिए एक नया सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किया है. कंपनी ने इसे Premium Lite नाम दिया है, जिसकी कीमत केवल ₹89 प्रति माह रखी गई है. इस प्लान के जरिए यूज़र्स अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर बिना विज्ञापन वाले वीडियो देख सकेंगे. हालांकि अभी यह प्लान पायलट फेज़ में है और आने वाले हफ्तों में पूरे भारत में उपलब्ध कराया जाएगा.

Premium Lite प्लान में क्या मिलेगा?
Premium Lite प्लान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको YouTube वीडियो पर ऐड्स नहीं दिखेंगे. यानी अब आप बिना किसी रुकावट के कंटेंट देख पाएंगे. लेकिन, इस प्लान में कुछ कमियां भी हैं. इसमें न तो YouTube Music की सुविधा मिलेगी और न ही वीडियो को ऑफ़लाइन डाउनलोड करने का विकल्प होगा. इसके अलावा इसमें Background Playback भी नहीं है. कंपनी का कहना है कि कभी-कभी शॉर्ट्स, म्यूजिक या सर्च रिजल्ट्स में विज्ञापन दिखाई दे सकते हैं.

स्टैंडर्ड Premium से तुलना
अगर आप सिर्फ वीडियो ऐड-फ्री देखना चाहते हैं तो Premium Lite आपके लिए बेस्ट विकल्प हो सकता है. लेकिन, अगर आप YouTube Music का इस्तेमाल करते हैं या वीडियो को डाउनलोड और बैकग्राउंड में प्ले करना चाहते हैं, तो इसके लिए स्टैंडर्ड YouTube Premium बेहतर रहेगा. भारत में इसके अलग-अलग प्लान उपलब्ध हैं. Student प्लान ₹89, Individual ₹149 और Family प्लान ₹299 प्रति माह का है. इसके अलावा सालाना Premium प्लान की कीमत ₹1490 है.

बच्चों की सुरक्षा के लिए नया AI टूल
YouTube ने हाल ही में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नया AI बेस्ड Age Estimation Tool लॉन्च किया है. यह फीचर यह पहचानने में मदद करेगा कि कोई अकाउंट नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र के यूज़र का है या नहीं. इससे बच्चों को वयस्क कंटेंट से दूर रखने में मदद मिलेगी.

