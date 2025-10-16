Home > टेक - ऑटो > बदल गया YouTube चलाने का तरीका! मिला नया लुक और प्लेयर हुआ और भी स्टाइलिश, जानिए सबकुछ

यह नया अपडेट 13 अक्टूबर से वेब, मोबाइल ऐप और टीवी प्लेटफॉर्म्स पर रोलआउट किया जा रहा है. इस बदलाव का मकसद है यूजर्स को बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस देना ताकि फोकस सिर्फ वीडियो पर रहे.

By: Renu chouhan | Published: October 16, 2025 9:02:49 AM IST

YouTube ने अपने वीडियो प्लेयर को पूरी तरह से नया रूप दे दिया है. अब इसका लुक और कंट्रोल्स दोनों ही और भी मॉडर्न और क्लीन दिखते हैं. यह नया अपडेट 13 अक्टूबर से वेब, मोबाइल ऐप और टीवी प्लेटफॉर्म्स पर रोलआउट किया जा रहा है. इस बदलाव का मकसद है यूजर्स को बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस देना ताकि फोकस सिर्फ वीडियो पर रहे.

नया वीडियो प्लेयर डिजाइन
नए अपडेट में YouTube ने अपने वीडियो कंट्रोल्स को और साफ-सुथरा (cleaner) बना दिया है. अब स्क्रीन पर मौजूद बटन गोल (rounded) और हल्के ट्रांसलूसेंट (translucent) दिखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे Apple के Liquid Glass डिजाइन में दिखते हैं. इस बदलाव से वीडियो प्लेयर ज्यादा प्रीमियम और फोकस्ड महसूस होता है- अब आपकी नजरें केवल वीडियो पर टिकेंगी, न कि आसपास के बटनों पर.

“Double-Tap to Skip” फीचर हुआ और स्मूथ
YouTube ने अपने पॉपुलर फीचर ‘Double Tap to Skip’ को भी बेहतर बनाया है. अब जब आप किसी वीडियो को आगे या पीछे करने के लिए स्क्रीन पर दो बार टैप करेंगे, तो यह ज्यादा नेचुरल और स्मूथ लगेगा. यह अपडेट खासकर मोबाइल यूजर्स के लिए है, ताकि वीडियो के किसी भी हिस्से तक पहुँचना आसान और तेज हो जाए.

“Watch Later” और “Playlist” टैब हुए और मॉडर्न
अब अगर आप कोई वीडियो बाद में देखने के लिए सेव करना चाहते हैं, तो यह काम पहले से आसान होगा. YouTube ने ‘Watch Later’ और ‘Playlist Tabs’ को नया और आधुनिक डिजाइन दिया है. इससे वीडियो को सेव करना और लिस्ट में ढूंढना पहले से कहीं आसान और फास्ट हो गया है.

वीडियो में एनिमेटेड लाइक इफेक्ट्स
YouTube ने अब लाइक बटन पर डायनेमिक एनिमेशन जोड़ दिए हैं. उदाहरण के लिए, अगर आप किसी म्यूजिक वीडियो को लाइक करते हैं, तो आपको एक म्यूजिकल नोट का एनिमेशन दिखाई देगा. इसी तरह, अगर आप किसी स्पोर्ट्स वीडियो को लाइक करते हैं, तो स्क्रीन पर गेम से जुड़ा विजुअल इफेक्ट दिखेगा. यह छोटा सा बदलाव यूजर्स को फन और एंगेजिंग एक्सपीरियंस देता है.

कमेंट सेक्शन भी हुआ स्ट्रक्चर्ड और क्लियर
YouTube ने अब अपने कमेंट सेक्शन को भी नया रूप दिया है ताकि यूजर्स आसानी से कमेंट पढ़ और रिप्लाई कर सकें. नया सिस्टम थ्रेडेड रिप्लाईज को बेहतर तरीके से ग्रुप करता है, जिससे बातचीत अधिक संगठित (organised) दिखती है. अब यूजर्स किसी टॉपिक या रिप्लाई थ्रेड को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, जिससे कमेंट सेक्शन पहले से ज्यादा इंटरैक्टिव लगेगा.

सभी प्लेटफॉर्म्स पर एक जैसा एक्सपीरियंस
YouTube का यह नया डिजाइन सिर्फ मोबाइल या डेस्कटॉप तक सीमित नहीं है, बल्कि यह टीवी ऐप्स पर भी लागू होगा. इसका मतलब है कि अब आप किसी भी डिवाइस पर YouTube खोलें, आपको एक समान और आधुनिक एक्सपीरियंस मिलेगा.

