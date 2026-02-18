Home > टेक - ऑटो > Youtube Down: अचानक ठप पड़ा YouTube! USA में हज़ारों यूज़र्स हुए परेशान, आखिर क्या है माजरा?

Youtube Down: अचानक ठप पड़ा YouTube! USA में हज़ारों यूज़र्स हुए परेशान, आखिर क्या है माजरा?

Youtube Down In USA: वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म YouTube में दुनिया भर में बड़े पैमाने पर रुकावट आई, जिससे कई देशों के यूज़र्स वीडियो और दूसरी सर्विस एक्सेस नहीं कर पा रहे थे.

By: Heena Khan | Published: February 18, 2026 7:58:04 AM IST

Youtube Down in USA
Youtube Down in USA


Youtube Down In USA: वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म YouTube में दुनिया भर में बड़े पैमाने पर रुकावट आई, जिससे कई देशों के यूज़र्स वीडियो और दूसरी सर्विस एक्सेस नहीं कर पा रहे थे. अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में 320,000 से ज़्यादा यूज़र्स ने रुकावट-ट्रैकिंग वेबसाइट डाउनडिटेक्टर पर दिक्कतों की रिपोर्ट की, जिनमें से कई को ऐप और वेबसाइट इस्तेमाल करने की कोशिश करते समय “कुछ गड़बड़ हो गई” एरर मैसेज मिला. यूज़र रिपोर्ट के मुताबिक, इस रुकावट का असर दुनिया भर के यूज़र्स पर पड़ा, जिसमें भारत, यूनाइटेड किंगडम और कई दूसरे देश शामिल हैं.

You Might Be Interested In

TV पर भी पड़ा असर 

लगभग 10,000 आउटेज रिपोर्ट दर्ज की गईं, जिससे पता चलता है कि रुकावट मुख्य वीडियो प्लेटफ़ॉर्म से आगे बढ़कर इसकी लाइव टेलीविज़न सर्विस तक फैल गई. TeamYouTube ने आउटेज की बात मानी और कहा कि वो इस समस्या की जांच कर रहा है. कंपनी ने कहा, “हम इस समस्या को देख रहे हैं, और हालांकि हमारे पास अभी तक कोई समाधान नहीं है, हम इस पर करीब से नज़र रख रहे हैं. जब भी कोई अपडेट आएगा, हम देंगे.” कंपनी ने आउटेज का कारण नहीं बताया है और न ही यह बताया है कि पूरी सर्विस कब तक ठीक हो जाएगी.

Jaipur Weather: कहीं बारिश तो कहीं ओलों की मार! आज राजस्थान के इन जिलों में संभलकर रहें, IMD का येलो अलर्ट जारी

You Might Be Interested In

यूज़र्स की थमी सांसे

रुकावट के बावजूद, कई यूज़र्स ने सोशल मीडिया पर मज़ाक में रिएक्ट किया, आउटेज के बारे में मीम्स और जोक्स शेयर किए और बताया कि शुरू में ये अलग-अलग टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही थीं, उन्हें ठीक करने की उनकी नाकाम कोशिशें क्या थीं. यूज़र्स ने सोशल मीडिया पर अपनी फ्रस्ट्रेशन और यकीन न होने की बात शेयर की क्योंकि आउटेज ने उनके रेगुलर व्यूइंग में रुकावट डाली. वहीं यूज़र्स ने लिखा “दोस्तों, क्या किसी और के लिए भी YouTube बंद हो गया है? ‘कुछ गलत हो गया’ स्क्रीन लूप पर अटकी हुई है – कोई वीडियो लोड ही नहीं हो रहा!! क्या मैं अकेला हूँ या यह ग्लोबल है?” 

Ramadan Wishes 2026: सेहरी की बरकत और इफ्तार की मिठास! कुछ ऐसे ही खास संदेशों से अपनों को दें रमजान की मुबारकबाद

You Might Be Interested In
Tags: america newsDonald Trumphome-hero-pos-1social mediaUSAyoutube
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिखना है सबसे हटके? इस रमजान पहनें एक से बढ़कर...

February 17, 2026

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के समय न करें ये...

February 17, 2026

सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं, ये 4 जानवर भी पानी-जमीन पर...

February 17, 2026

इतने महीनों के अंदर बदल लें अपना टूथब्रश

February 16, 2026

सूर्य ग्रहण के बारे में नहीं जानते होंगे ये बात,...

February 16, 2026

किशमिश और शहद साथ मिलकर कर देंगे कमाल; जानें स्वास्थ्य...

February 15, 2026
Youtube Down: अचानक ठप पड़ा YouTube! USA में हज़ारों यूज़र्स हुए परेशान, आखिर क्या है माजरा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Youtube Down: अचानक ठप पड़ा YouTube! USA में हज़ारों यूज़र्स हुए परेशान, आखिर क्या है माजरा?
Youtube Down: अचानक ठप पड़ा YouTube! USA में हज़ारों यूज़र्स हुए परेशान, आखिर क्या है माजरा?
Youtube Down: अचानक ठप पड़ा YouTube! USA में हज़ारों यूज़र्स हुए परेशान, आखिर क्या है माजरा?
Youtube Down: अचानक ठप पड़ा YouTube! USA में हज़ारों यूज़र्स हुए परेशान, आखिर क्या है माजरा?