Youtube Down: अचानक ठप पड़ा YouTube! USA में हज़ारों यूज़र्स हुए परेशान, आखिर क्या है माजरा?

Youtube Down In USA: वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म YouTube में दुनिया भर में बड़े पैमाने पर रुकावट आई, जिससे कई देशों के यूज़र्स वीडियो और दूसरी सर्विस एक्सेस नहीं कर पा रहे थे. अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में 320,000 से ज़्यादा यूज़र्स ने रुकावट-ट्रैकिंग वेबसाइट डाउनडिटेक्टर पर दिक्कतों की रिपोर्ट की, जिनमें से कई को ऐप और वेबसाइट इस्तेमाल करने की कोशिश करते समय “कुछ गड़बड़ हो गई” एरर मैसेज मिला. यूज़र रिपोर्ट के मुताबिक, इस रुकावट का असर दुनिया भर के यूज़र्स पर पड़ा, जिसमें भारत, यूनाइटेड किंगडम और कई दूसरे देश शामिल हैं.

TV पर भी पड़ा असर

लगभग 10,000 आउटेज रिपोर्ट दर्ज की गईं, जिससे पता चलता है कि रुकावट मुख्य वीडियो प्लेटफ़ॉर्म से आगे बढ़कर इसकी लाइव टेलीविज़न सर्विस तक फैल गई. TeamYouTube ने आउटेज की बात मानी और कहा कि वो इस समस्या की जांच कर रहा है. कंपनी ने कहा, “हम इस समस्या को देख रहे हैं, और हालांकि हमारे पास अभी तक कोई समाधान नहीं है, हम इस पर करीब से नज़र रख रहे हैं. जब भी कोई अपडेट आएगा, हम देंगे.” कंपनी ने आउटेज का कारण नहीं बताया है और न ही यह बताया है कि पूरी सर्विस कब तक ठीक हो जाएगी.

यूज़र्स की थमी सांसे

रुकावट के बावजूद, कई यूज़र्स ने सोशल मीडिया पर मज़ाक में रिएक्ट किया, आउटेज के बारे में मीम्स और जोक्स शेयर किए और बताया कि शुरू में ये अलग-अलग टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही थीं, उन्हें ठीक करने की उनकी नाकाम कोशिशें क्या थीं. यूज़र्स ने सोशल मीडिया पर अपनी फ्रस्ट्रेशन और यकीन न होने की बात शेयर की क्योंकि आउटेज ने उनके रेगुलर व्यूइंग में रुकावट डाली. वहीं यूज़र्स ने लिखा “दोस्तों, क्या किसी और के लिए भी YouTube बंद हो गया है? ‘कुछ गलत हो गया’ स्क्रीन लूप पर अटकी हुई है – कोई वीडियो लोड ही नहीं हो रहा!! क्या मैं अकेला हूँ या यह ग्लोबल है?”

