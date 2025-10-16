Home > टेक - ऑटो > दुनिया भर में YouTube क्यों हुआ डाउन? जानें क्या है पीछे की वजह

YouTube down: YouTube के डाउन होने की ज़्यादातर रिपोर्ट US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम से आईं. कई यूज़र्स ने बताया कि वीडियो लोड नहीं हो रहे थे, स्क्रीन खाली थी, या एरर मैसेज दिख रहे थे

By: Divyanshi Singh | Published: October 16, 2025 8:27:45 AM IST

YouTube: दुनिया भर में हज़ारों यूज़र्स ने अचानक तब परेशान हो गए जब  बुधवार को YouTube डाउन हो गया था. कई लोगों को प्लेबैक एरर और ब्लैंक स्क्रीन आ रही थीं, जबकि कुछ यूज़र्स के वीडियो बिल्कुल भी लोड नहीं हो रहे थे. जैसे ही प्रॉब्लम शुरू हुई, सोशल मीडिया पर “क्या YouTube अभी डाउन है?”, “YouTube प्लेबैक एरर,” और “YouTube सर्वर स्टेटस” जैसे सर्च तेज़ी से ट्रेंड करने लगे.

डाउनडिटेक्टर पर लाखों रिपोर्ट

डाउनडिटेक्टर वेबसाइट के मुताबिक अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में 366,000 से ज़्यादा यूज़र्स ने YouTube के काम न करने की रिपोर्ट दी. बाद में यह संख्या बढ़कर 800000 से ज़्यादा रिपोर्ट हो गई. डाउनडिटेक्टर ने ट्विटर पर बताया कि प्रॉब्लम शाम 7:12 p.m. (लोकल टाइम) पर शुरू हुई और बढ़ती जा रही थी.

कनाडा और UK सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए

Alphabet के मालिकाना हक वाले YouTube के डाउन होने की ज़्यादातर रिपोर्ट US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम से आईं. कई यूज़र्स ने बताया कि वीडियो लोड नहीं हो रहे थे, स्क्रीन खाली थी, या एरर मैसेज दिख रहे थे. कुछ ने तो यह भी कहा कि प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए वीडियो खुल नहीं रहे थे.

मज़ेदार मीम्स की आई बाढ़

हैशटैग YouTubeDown सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेज़ी से ट्रेंड करने लगा, और कुछ ही मिनटों में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला टॉपिक बन गया. यूज़र्स के पोस्ट में निराशा और कन्फ्यूजन दिख रहा था, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह प्रॉब्लम उनके इंटरनेट की वजह से है या कोई ग्लोबल प्रॉब्लम है. जैसे ही YouTube आउटेज हुआ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूज़र्स ने मज़ेदार मीम्स और रिएक्शन शेयर करना शुरू कर दिया.

कुछ यूज़र्स ने लिखा कि उन्हें लगा कि यह प्रॉब्लम उनके इंटरनेट की वजह से है, लेकिन जब यह सबके साथ हुआ, तो उन्हें एहसास हुआ कि मामला कुछ और है.

YouTube का जवाब

YouTube ने माना कि कुछ यूज़र्स को वीडियो देखने में दिक्कत आ रही है. ऑफिशियल YouTube हेल्प पेज ने कन्फर्म किया कि कंपनी को इस प्रॉब्लम के बारे में पता है और वह इसे ठीक करने के लिए काम कर रही है. कंपनी ने कहा कि उसकी टीम प्रॉब्लम की वजह पता लगाने के लिए जांच कर रही है. हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि यह प्रॉब्लम सर्वर से जुड़ी है या कोई टेक्निकल गड़बड़ी है.

X पर एक पोस्ट में, YouTube ने लिखा, “हमें पता है कि आप में से कुछ लोगों को YouTube, YouTube Music, या YouTube TV पर वीडियो देखने में दिक्कत आ रही है. हमारी टीम इस दिक्कत की जांच कर रही है और जैसे ही हमें अपडेट मिलेंगे, हम उन्हें शेयर करेंगे.”

