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Yezdi Adventure vs Hero XPulse 210: राइडिंग एक्सपीरिएंस से पावर तक कौन बेस्ट? किस बाइक में मिलेंगे ज्यादा फीचर्स

अब इन बाइकों में आपको माइलेज का भी किसी प्रकार का झंझट देखने के लिए नहीं मिलेगा. अगर आप स्पोर्ट्स सेगमेंट में घुसना ही चाहते हैं तो ऐसे में Yezdi Adventure vs Hero XPulse 210 में से किसी एक को घर ला सकते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: May 5, 2026 12:36:52 PM IST

Yezdi Adventure vs Hero XPulse 210: राइडिंग एक्सपीरिएंस से पावर तक कौन बेस्ट? किस बाइक में मिलेंगे ज्यादा फीचर्स


Yezdi Adventure vs Hero XPulse 210: बहुत से लोगों को स्पोर्ट्स बाइक का शौक होता है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जिस तरह से ईवी और हाइब्रिड कारों के सेगमेंट में तेजी देखी जा रही है ठीक उसी तरह एडवेंचर और स्पोर्ट्स बाइक की डिमांड भी भारत में तेजी से बढ़ रही है. केवल युवाओं में ही नहीं बल्कि, ज्यादा उम्र के लोगों में भी स्पोर्ट्स बाइक लेकर लंबी ट्रिप पर जाने का मन करता है. अब तो स्पोर्ट्स सेगमेंट में कई ऐसी बाइकें भी आ रही हैं, जो माइलेज के मामले में भी काफी बेस्ट मानी जाती हैं.

अब इन बाइकों में आपको माइलेज का भी किसी प्रकार का झंझट देखने के लिए नहीं मिलेगा. अगर आप स्पोर्ट्स सेगमेंट में घुसना ही चाहते हैं तो ऐसे में Yezdi Adventure vs Hero XPulse 210 में से किसी एक को घर ला सकते हैं. 

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Yezdi Adventure vs Hero XPulse 210 फीचर्स में अंतर?

फीचर्स में अंतर की बात करें तो फीचर्स तो दोनों में ही अच्छे और किफायती मिलते हैं. Yezdi Adventure में 3 अलग-अलग राइडिंग मोड्स जैसे Road, Rain, Off-Road आदि मिल जाते हैं. इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ ही साथ फुल डिजिटल LCD कंसोल और टर्न बाय टर्न नैविगेशन का भी फीचर दिया जाता है. वहींं, Hero XPulse 210 में Switchable ABS, क्रूज कंट्रोल और टेल लाइट एलईडी मिल जाता है. इसमें आपको GPS और नैविगेशन के अलावा इंस्ट्रुमेंट कंसोल 15.5 लीटर की एक बड़ी पेट्रोल टैंक मिल जाती है. 

परफॉर्मेंस में कौन किससे ज्यादा बेहतर? 

परफॉर्मेंस के मामले में भी दोनों ही बाइकें बेस्ट मानी जाती हैं. Yezdi Adventure में 334 cc का लिक्विड कूल्ड, सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है. यह इंजन 29.6 PS की पावर देने के साथ ही 29.8 Nm का टॉर्क भी देता है. वहीं, बात करें अगर Hero XPulse 210 की तो इसमें 210 cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन है जो 24.6 hp पावर देने के साथ ही साथ 20.7 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. बात करें अगर पावर की तो इस बाइक में आपको एक जबरदस्त पावर भी देखने के लिए मिलती है. यह बाइक 0 से 100 की स्पीड भी केवल कुछ ही सेकेंड्स में पहुंच जाती है. 

Tags: Yezdi Adventure
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