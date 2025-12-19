Year Ender 2025 Free AI Subscription: एआई यूजर्स की बल्ले-बल्ले, अब फ्री में करें इस्तेमाल, इन कंपनियों ने किया मुफ्त

Year Ender 2025 Free AI Subscription News: भारत में ओपनएआई, गूगल और परप्लेक्सिटी ने प्रीमियम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स को फ्री में उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है. इससे भारत में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई है. इसका मकसद भारत में तेजी से अपने यूजर्स की संख्या बढ़ाना है, क्योंकि यहां मोबाइल डेटा सस्ता है और स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या बहुत ज्यादा है.

भारत में तकरीबन 73 करोड़ स्मार्टफोन यूजर हैं और दुनिया में सबसे सस्ते मोबाइल डेटा की दरें हैं. ऐसे में लोग हर महीने लगभग 21 गीगाबाइट डेटा इस्तेमाल करते हैं और प्रति गीगाबाइट केवल 9.2 सेंट का भुगतान करते हैं. यही वजह है कि एआई टूल्स का इस्तेमाल यहां कई अन्य देशों की तुलना में सस्ता पड़ता है.

ओपनएआई ने एक साल के लिए मुफ्त किया चैटजीपीटी गो प्लान

इसके साथ ही चैटजीपीटी गो प्लान को ओपनएआई ने भारत में एक साल के लिए मुफ्त कर दिया है. यह प्लान साधारण चैटजीपीटी से ज्यादा उपयोग की अनुमति देता है. भारत में पहले यह प्लान 54 डॉलर की थी. इस मुफ्त पेशकश की वजह से यूजर्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है.

मार्केट इंटेलिजेंस फर्म सेंसर टॉवर के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में चैटजीपीटी के दैनिक एक्टिव यूजर 73 मिलियन तक पहुंच गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 607 प्रतिशत बढ़े हैं. यह संख्या अमेरिका के दैनिक यूजर्स की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है. भारत अब रोजाना यूजर्स के हिसाब से सबसे बड़ा बाजार बन गया है.

एयरटेल ग्राहकों के लिए परप्लेक्सिटी ने उठाया ये कदम

वहीं परप्लेक्सिटी ने भी अपने प्रो प्लान को, जो दुनिया में 200 डॉलर सालाना का है, एयरटेल ग्राहकों के लिए एक साल के लिए मुफ्त कर दिया. इस प्लान से दुनिया भर में अब परप्लेक्सिटी के डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या में भारतीयों की हिस्सेदारी करीब 33 प्रतिशत हो गई है, जो पिछले साल केवल 7 प्रतिशत था.

यूजर इंगेजमेंट डेटा से पता चलता है कि भारत में चैटजीपीटी सबसे लोकप्रिय है. नवंबर में लगभग 46 प्रतिशत मासिक यूजर्स ने रोज ऐप खोला, जबकि परप्लेक्सिटी के लिए यह संख्या 20 प्रतिशथ और जैमिनी के लिए 14 प्रतिशत थी.

इस तरह ओपनएआई, गूगल और परप्लेक्सिटी की ओर से भारत में AI टूल्स को फ्री में उपलब्ध कराने से यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है.