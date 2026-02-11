Yamaha XSR155 vs Royal Enfield Hunter 350: कौन है बेहतर रेट्रो रोडस्टर मोटरसाइकिल? कीमत, पावर, माइलेज और फीचर्स में क्या फर्क

Yamaha XSR Vs Royal Enfield Hunter 350: पिछले कुछ सालों में भारत में रेट्रो-स्टाइल मोटरसाइकिल सेगमेंट तेज़ी से बढ़ा है. आज खरीदारों के पास चुनने के लिए कई ऑप्शन हैं, जिनमें रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और हाल ही में लॉन्च हुई यामाहा XSR 155 शामिल है. हालांकि दोनों का लुक रेट्रो है, लेकिन काग पर ये काफी अलग मोटरसाइकिल हैं, खासकर जब इंजन साइज और ओवरऑल कैरेक्टर की बात आती है. हालांकि उनके ओवरलैपिंग प्राइस बैंड और मॉडर्न-रेट्रो डिज़ाइन उन्हें 1.5-2 लाख रुपये की रेंज में खरीदारी करने वाले कई खरीदारों के लिए नैचुरल कॉम्पिटिटर बनाते है. यहां एक क्विक लुक है कि ये मॉडल एक-दूसरे के मुकाबले कैसे है.

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 बनाम यामाहा XSR 155: इंजन स्पेक्स

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में ब्रांड का 349 cc एयर-ऑयल-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल होता है. यह लगभग 20.2 hp और 27 Nm का टॉर्क देता है. इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ असिस्ट और स्लिप क्लच से जुड़ा है. दूसरी तरफ यामाहा XSR 155 में 155 cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर मोटर है. यह पावरप्लांट लगभग 18.4 hp और काफी कम 14.2 Nm का टॉर्क देता है. इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है और इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच मिलता है.

डाइमेंशन और ज़्यादा जानकारी

यामाहा XSR 155 की सीट की ऊंचाई लगभग 810 mm है, जबकि हंटर 350 कम है, जिसकी सीट की ऊंचाई लगभग 790 mm है. वजन की बात करें तो भी दोनों में बड़ा अंतर है. यामाहा XSR 155 लगभग 137 kg पर बहुत हल्का है. जबकि रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का वजन लगभग 181 kg है. फ्यूल टैंक की कैपेसिटी भी अलग है, यामाहा में 10-लीटर का टैंक मिलता है और हंटर में बड़ा 13-लीटर यूनिट मिलता है.

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 बनाम यामाहा XSR 155: फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो यामाहा XSR 155 में पूरी तरह से डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, LED लाइट्स और गियर पोजीशन इंडिकेटर है.

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में चीजें आसान है. इसमें सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED लाइटिंग, कुछ वेरिएंट में USB टाइप-C चार्जिंग और टॉप ट्रिम में ब्लूटूथ-बेस्ड नेविगेशन मिलता है.

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 बनाम यामाहा XSR 155: सस्पेंशन और ब्रेक

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर है जो प्रीलोड एडजस्टमेंट देते है. इसमें बड़े ब्रेक डिस्क भी हैं, जिसमें फ्रंट में 300 mm डिस्क और रियर में 270 mm डिस्क है साथ ही डुअल-चैनल ABS स्टैंडर्ड है.

इसकी तुलना में यामाहा XSR 155 ज़्यादा मॉडर्न सेटअप के साथ आता है. इसमें USD फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनोशॉक मिलता है. ब्रेकिंग के लिए 282 mm फ्रंट डिस्क और 220 mm रियर डिस्क हैं, और यह भी डुअल-चैनल ABS से लैस है.

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 बनाम यामाहा XSR 155: कीमत

कीमत की बात करें तो यामाहा XSR 155 की कीमत लगभग 1.49 लाख रुपये एक्स-शोरूम है. हाल ही में GST से जुड़े बदलावों के बाद रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की कीमत अब ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, जिसकी कीमतें लगभग 1.37 लाख रुपये से शुरू होकर लगभग 1.62 लाख रुपये, एक्स-शोरूम तक जाती हैं, जो वेरिएंट और कलर ऑप्शन पर निर्भर करती है.