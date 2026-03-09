Yamaha XSR 155 या Yezdi Roadster Red Wolf कौन सी बाइक है ज्यादा अच्छी, माइलेज में कौन आगे, जानें दाम

Yamaha XSR 155 vs Yezdi Roadster Red Wolf: भारतीय बाजार में बाइक प्रेमियों के लिए दो शानदार ऑप्शन हैं- येजदी रोडस्टर रेड वुल्फ और यामाहा XSR 155. ये दोनों बाइकें अलग-अलग जरूरतों और स्टाइल के हिसाब से बनाई गई हैं. जबकि येजदी रोडस्टर एक शानदार क्रूजर है, वहीं यामाहा XSR 155 एक हल्की, इको-फ्रेंडली और नेओ-रेट्रो स्टाइल की बाइक है.

येजदी रोडस्टर रेड वुल्फ में 334cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो 28.7 bhp की पावर और 29.63 Nm का टॉर्क देता है. ये बाइक लंबी दूरी और क्रूजिग के लिए सही है. दूसरी ओर, यामाहा XSR 155 में 155cc का 4-वॉल्व इंजन है, जो 18.4 PS की पावर और 14.2 Nm टॉर्क प्रदान करता है. हल्का वजन और छोटे इंजन के कारण ये बाइक शहर में तेज और सहज कम्यूटिंग के लिए आदर्श है.

मूल्य और वेल्यू

कीमत की बात करें तो येजदी रोडस्टर रेड वुल्फ लगभग ₹2.10 लाख की एक्स-शोरूम कीमत में आती है, जो इसे प्रीमियम सेगमेंट में रखती है. इसके मुकाबले, यामाहा XSR 155 ज्यादा बजट-फ्रेंडली है, जिसकी कीमत ₹1.51 लाख से ₹1.60 लाख के बीच है.

ईंधन और वजन

ईंधन की बचत में XSR 155 बढ़त रखती है, ये लगभग 45.5 kmpl देती है. इसके विपरीत, रोडस्टर रेड वुल्फ का माइलेज लगभग 29.06 kmpl है.

वजन के मामले में भी अंतर साफ है – XSR 155 सिर्फ 137 किलोग्राम की है, जिससे इसे शहर में चलाना आसान है. वहीं, रोडस्टर 184 किलोग्राम भारी है, जो लंबी दूरी पर स्थिरता देती है लेकिन शहर की ट्रैफिक में थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है.

स्टाइल और एर्गोनॉमिक्स

येजदी रोडस्टर का डिजाइन क्रूजर स्टाइल में है, जिसमें भारी क्रोम वर्क, 790mm की लो सीट हाइट और 12.5-लीटर का फ्यूल टैंक शामिल है. ये बाइक हाईवे और लंबी यात्राओं के लिए पूरी तरह से फिट है. यामाहा XSR 155 में नेओ-रेट्रो और स्क्रैम्बलर इंस्पायर्ड लुक है, जो शहर में आकर्षक और हल्का-फुल्का ऑप्शन बनाती है.

कौन सी बाइक चुनें?

येजदी रोडस्टर रेड वुल्फ चुनें अगर आप क्रूजर एक्सपीरिएंस, बेहतर हाईवे प्रदर्शन और मस्कुलर, प्रीमियम लुक चाहते हैं.

यामाहा XSR 155 चुनें अगर आप बेहतर ईंधन दक्षता, हल्की और आसान हैंडलिंग, और रोजमर्रा की सवारी के लिए रेट्रो-स्टाइल बाइक चाहते हैं.