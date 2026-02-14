Yamaha XSR 155 Vs MT-15 V2: स्टाइल और स्पीड में कौन सी बाइक है बेहतर; यहां देखें सारी डिटेल्स

Yamaha XSR 155 Vs MT-15 V2 comparison: अगर आप भारत में 155cc वाली यामाहा बाइक खरीदना चाहते हैं, तो XSR 155 और MT-15 V2 के मैकेनिकल हिस्से एक जैसे हैं, लेकिन अनुभव अलग-अलग है. दोनों में 155cc सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड VVA इंजन है, फिर भी स्टाइलिंग, एर्गोनॉमिक्स और फीचर अलग-अलग हैं ताकि खरीदारों की पसंद अलग-अलग हो. इसका मतलब है कि आप एक जैसी DNA वाली दो बाइक देख रहे हैं, लेकिन एक रेट्रो-मॉडर्न है, जबकि दूसरी पूरी तरह से स्ट्रीटफाइटर है. नीचे हम बताएंगे कि वे कहाँ मिलती हैं, कहाँ अलग हैं, और कौन सी आपके लिए सही हो सकती है.

पावरट्रेन, चेसिस और स्पेक्स

दोनों बाइक के दिल में 155cc, लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन है जिसमें वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन (VVA) है. XSR 155, 10,000 rpm पर 18.14 hp की मैक्सिमम पावर और 7,500 rpm पर 14.1 Nm का पीक टॉर्क देता है. MT-15 V2 में वही बेसिक यूनिट इस्तेमाल होती है और वही आउटपुट मिलता है. दोनों बाइक्स में असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्टैंडर्ड तौर पर डुअल-चैनल ABS मिलता है.

जहां वे अलग हैं, वह है एर्गोनॉमिक्स और स्टांस. MT-15 V2 में स्पोर्टी अपराइट स्ट्रीटफाइटर पोस्चर, पतली सीट और शार्प बॉडीवर्क है, जबकि XSR155 में फ्लैट सीट, चौड़े बार और ज़्यादा आरामदायक राइडर/पिलियन बैलेंस मिलता है.

कीमत की तुलना

जब कीमत की बात आती है, तो XSR 155 एक सिंगल वेरिएंट में उपलब्ध है और इसकी कीमत 1.50 लाख रुपये है. वहीं, MT-15 के लोअर वेरिएंट की कीमत 1.55 लाख रुपये और टॉप-ऑफ़-द-लाइन वेरिएंट की कीमत 1.56 लाख रुपये है. बताई गई सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं.

तो, XSR 155, जिसे यामाहा के पोर्टफोलियो में एक नियो-रेट्रो पेशकश के तौर पर रखा गया है, विंटेज स्टाइलिंग देते हुए टॉप MT-15 वेरिएंट से थोड़ी कम है.

फीचर्स और स्टाइलिंग में अंतर

फीचर्स के हिसाब से, दोनों बाइक्स में LED लाइटिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, VVA टेक और डुअल-चैनल ABS मिलता है. MT-15 V2 मिनिमलिस्ट एग्रेसिव बॉडीवर्क, एक्सपोज्ड ट्रेलिस-स्टाइल एलिमेंट्स और नैरो एर्गोनॉमिक्स पर फोकस करती है. XSR 155 में मॉडर्न LEDs के साथ गोल हेडलैंप, फ्लैट सीट, टैंक स्टाइलिंग के साथ-साथ प्रीमियम फिनिश जैसे नियो-रेट्रो फीचर्स दिए गए हैं.

कलर ऑप्शन

XSR 155 4 कलर में मिलता है, जबकि MT-15 चार ऑप्शन में आता है. XSR 155 मेटैलिक ग्रे, विविड रेड, ग्रेइश ग्रीन मेटैलिक और मेटैलिक ब्लू जैसे शेड्स में मिल सकता है.

दूसरी ओर, MT-15 V2 मेटैलिक ब्लैक, मेटैलिक सिल्वर स्यान, मेटैलिक ब्लैक DLX, आइस स्टॉर्म DLX और विविड वायलेट मेटैलिक DLX में मिलता है.

आपको कौन सा चुनना चाहिए?