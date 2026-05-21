Yamaha NMax 155 vs Suzuki Access: कौन सा स्कूटर बैठेगा बजट में फिट? वैल्यू फॉर मनी के तौर पर किसे खरीदना सही

Yamaha NMax 155 vs Suzuki Access: बहुत से लोग बाइक नहीं लेकर स्कूटर खरीदना चाहते हैं. हालांकि, स्कूटर खरीदना भी एक अच्छा और किफायती विकल्प हो सकता है, लेकिन तब जब आप एक वैल्यू फॉर मनी स्कूटर खरीदते हैं, जो न केवल फीचर्स में बेहतर हो बल्कि, माइलेज में भफी शानदार होना चाहिए. स्कूटर लेने पर आप अपने साथ छोटे-मोटे कुछ सामान पैर रखने वाली जगह पर भी रख सकते हैं. वैल्यू फॉर मनी के तौर पर आप Yamaha NMax 155 vs Suzuki Access में से कोई एक स्कूटर ले सकते हैं.

दोनों ही स्कूटर काफी पुराने और किफायती माने जाते हैं. कम मेनटेनेंस में आप एक बेहतर स्कूटर ले सकते हैं. लेकिन, इन्हें लेने से पहले आपको आपको इनके बारे में जान लेना चाहिए. चलिए जानते हैं इनके बारे में.

किसमें मिलेंगे ज्यादा बेहतर फीचर्स?

Yamaha NMax 155 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन और अलग-अलग ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं. इसमें आपको Manual Downshift Button का भी फीचर दिया जाता है. हालांकि, यह एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जबकि Suzuki Access पेट्रोल स्कूटर है. Suzuki Access में आपको ब्लूटूथ वाला डिजिटल कंसोल मिलने के साथ ही साथ टर्न बाय टर्न नैविगेशन और कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) भी देखने के लिए मिल जाते हैं. सेफ्टी के तौर पर भी आपको इसमें कई बेहतरीन फीचर्स मिल सकते हैं.

परफॉर्मेंस में कौन किससे ज्यादा बेहतर?

Yamaha NMax 155 में आपको 15.1 PS की पावर देने के साथ ही साथ 14.2 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. जोकि इस सेगमेंट में आने वाले अन्य स्कूटर्स से काफी बेहतर माना जाता है. वहीं, दूसरी तरफ Suzuki Access की तो इसमें आपको 124cc एयर कूल्ड इंजन जोकि, 4 स्ट्रोक और 1 सिलेंडर इंजन मिलता है. इसके साथ आपको फ्यूल इंजेक्शन की भी सुविधा मिल जाती है. यह स्कूटर आपको 10.2Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है.