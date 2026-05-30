Home > टेक - ऑटो > Yamaha FZX vs XSR: कौन सी बाइक में मिलेगी बेहतर परफॉर्मेंस? वैल्यू फॉर मनी के तौर पर क्या रहेगी बेस्ट

Yamaha FZX vs XSR: कौन सी बाइक में मिलेगी बेहतर परफॉर्मेंस? वैल्यू फॉर मनी के तौर पर क्या रहेगी बेस्ट

दोनों ही बाइकों का रोड प्रेजेंस काफी बेहतर होता है साथ ही इसमें आपको ड्राइविंग एक्सपीरिएंस भी काफी दमदार मिल जाता है. चलिए जानते हैं दोनों बाइकों में क्या अंतर देखने के लिए मिलता है.

By: Kunal Mishra | Published: May 30, 2026 8:56:54 PM IST

Yamaha FZX vs XSR: कौन सी बाइक में मिलेगी बेहतर परफॉर्मेंस? वैल्यू फॉर मनी के तौर पर क्या रहेगी बेस्ट


Yamaha FZX vs XSR: भारत में नियो-रेट्रो मोटरसाइकिलों का क्रेज पहले भी था और अभी भी इन बाइकों की डिमांड तेजी से बढ़ ही रही है. खासतौर पर युवाओं को यह बाइकें काफी ज्यादा लुभाती हैं. Neo-Retro सेगमेंट आज के समय में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. इन बाइकों में आपको आरामदायक राइडिंग और बेहतर पोजिशन मिल जाती है. अगर आप ऐसी बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो ऐसे में आप Yamaha FZ-X और Yamaha XSR में से कोई भी बाइक ले सकते हैं.

दोनों ही बाइकों का रोड प्रेजेंस काफी बेहतर होता है साथ ही इसमें आपको ड्राइविंग एक्सपीरिएंस भी काफी दमदार मिल जाता है. चलिए जानते हैं दोनों बाइकों में क्या अंतर देखने के लिए मिलता है. 

You Might Be Interested In

फीचर्स की तुलना में कौन ज्यादा बेहतर? 

Yamaha FZX में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ ही साथ single-channel ABS और ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है. इसके अलावा आपको Front telescopic forks और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी भी देखने के लिए मिलती है. वहीं, दूसरी तरफ आपको Yamaha XSR 155 में आपको LED headlight, टियरड्रॉप फ्यूल टैंक, tail lamp और टर्न इंडीकेटर्स का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है. इसके साथ ही साथ ड्यूल चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी देखने के लिए मिल जाता है. 

परफॉर्मेंस में कौन रहेगी बेस्ट? 

Yamaha FZX में आपको 149cc, air-cooled, 4-stroke 2-valve इंजन देखने के लिए मिलता है. इसके अलावा यह इंजन आपको 12.4 PS की पावर के साथ ही साथ 7,250 rpm भी मिलता है. इसके अलावा 13.3 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. Yamaha XSR 155 में आपको 155cc liquid-cooled, 4-stroke, 4-valve engine मिलता है. वहीं, यह इंजन 18.4 PS की पावर जनरेट करने के साथ ही 14.2 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. 

Tags: Yamaha FZX
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हफ्ते के हर दिन का लंच मेन्यू, सेहत और स्वाद...

May 30, 2026

मोबाइल और इंटरनेट से घर बैठे कैसे कमाएं पैसे? जानें...

May 30, 2026

हाजमोला खाने से क्या नुकसान होता है?

May 30, 2026

क्या आप भी खाते हैं पपीता? इन बीमारियों में पहुंचा...

May 30, 2026

AC चलाते हैं? ये 10 बातें जान लीजिए

May 30, 2026

‘रिवर्स नेपोटिज्म’ पर सोनाक्षी की दो टूक!

May 30, 2026
Yamaha FZX vs XSR: कौन सी बाइक में मिलेगी बेहतर परफॉर्मेंस? वैल्यू फॉर मनी के तौर पर क्या रहेगी बेस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Yamaha FZX vs XSR: कौन सी बाइक में मिलेगी बेहतर परफॉर्मेंस? वैल्यू फॉर मनी के तौर पर क्या रहेगी बेस्ट
Yamaha FZX vs XSR: कौन सी बाइक में मिलेगी बेहतर परफॉर्मेंस? वैल्यू फॉर मनी के तौर पर क्या रहेगी बेस्ट
Yamaha FZX vs XSR: कौन सी बाइक में मिलेगी बेहतर परफॉर्मेंस? वैल्यू फॉर मनी के तौर पर क्या रहेगी बेस्ट
Yamaha FZX vs XSR: कौन सी बाइक में मिलेगी बेहतर परफॉर्मेंस? वैल्यू फॉर मनी के तौर पर क्या रहेगी बेस्ट