Yamaha FZ vs XSR 155: इंजन फीचर्स और कीमत के मामले में कौन ज्यादा आगे? किसमें मिलेगी दमदार परफॉर्मेंस

Yamaha FZ vs Yamaha XSR 155: आज के समय में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक से बढ़कर एक बाइकें मौजूद हैं, जिनमें से आप अपने बजट के हिसाब से किसी को भी चुन सकते हैं. आजकल 150 से लेकर 200 सीसी की बाइकों का काफी क्रेज देखा जाता है. अगर आप किसी ऐसी ही बाइक को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में Yamaha FZ vs Yamaha XSR 155 में से किसी एक को ले सकते हैं. दोनों ही बाइकें अपने सेगमेंट की बेस्ट होने के साथ-साथ फीचर्स, माइलेज और परफॉर्मेंस में भी काफी दमदार मानी जाती हैं.

वैसे तो यह दोनों ही बाइकें आपके बजट में फिट बैठती हैं, लेकिन किसी को भी लेने से पहले आपको दोनों के बीच के अंतर के बारे में जान लेना चाहिए. आइए आपको दोनों बाइकों के कुछ बड़े अंतर के बारे में जान लेना चाहिए.

फीचर्स में कौन सी बाइक रहेगी ज्यादा बेहतर

दोनों ही बाइकें आपके लिए फीचर्स में भी सटीक बैठती हैं. Yamaha FZ में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ट्रैक्शन कंट्रोल और सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया जाता है. इस बाइक में फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक भी मिल जाती है. इसके अलवा Yamaha XSR 155 में आपको डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, डेल्‍टा बॉक्‍स फ्रेम और ट्रैक्‍शन कंट्रोल सिस्‍टम दिया जाता है. इस बाइक में एलईडी हेडलाइट, USD फ्रंट फोर्क्स और लिंक्ड टाइप मोनोक्रॉस रियर सस्पेंशन भी दिया जाता है.

किसकी परफॉर्मेंस रहेगी ज्यादा दमदार

Yamaha FZ में आपको Air-cooled, 4-stroke, SOHC, 2 valve 149 cc का इंजन मिल जाता है. इसमें आपको 12.4 PS की पावर मिलने के अलावा 13.3 Nm का टॉर्क भी मिल जाता है. वहीं, दूसरी तरफ देखें तो Yamaha XSR 155 में आपको 155 cc का इंजन मिलता है, जो 0 से100 kph की स्पीड केवल 11.66 सेकेंड में तय कर लेती है. वहीं, इसकी टॉप स्पीड 130 किलोमीटर प्रति लीटर की मानी जाती है.