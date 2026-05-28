Yamaha FZ vs TVS Raider: कम बजट में कौन सी बाइक बैठेगी फिट? वैल्यू फॉर मनी के तौर पर क्या रहेगी बेस्ट

Yamaha FZ vs TVS Raider: मिडल क्लास फैमली अक्सर एक किफायती और वैल्यू फॉर मनी बाइक देखती है. कई बार लोग नॉर्मल बाइक से हटकर कोई अन्य बाइक लेना चाहते हैं, जिसकी कीमत कम हो, लेकिन बाइक देखने में अच्छी और स्टाइलिश हो. पिछले साल TVS Raider बाइक को लॉन्च किया गया था, जिसके बाद से लोग इसे काफी पसंद करते हैं और इसकी सेल आज भी किसी से कम नहीं है. वहीं, दूसरी तरफ इसका मुकाबला Yamaha FZ के साथ किया जाता है. आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को ले सकते हैं.

रेडर अन्य भी कई बाइकों को कड़ी टक्कर देती है और दोनों में कई फीचर्स सामान्य भी मिलते हैं, जिनसे दोनों अपने सेगमेंट की बेस्ट मानी जाती हैं. चलिए जानते हैं दोनों बाइकों में आने वाले कुछ अंतर और फीचर्स के बारे में.

फीचर्स में कौन ज्यादा आगे?

Yamaha FZ में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलने के साथ ही साथ ट्रैक्शन कंट्रोल और एक बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी भी मिल जाती है. इस बाइक में आपको सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलने के साथ ही साथ फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक भी मिल जाती है. वहीं, दूसरी तरफ TVS Raider 125 की तो इसमें आपको ईको और पावर के दो मोड्स मिलते हैं और एक 5 इंच की TFT डिस्प्ले भी देखने के लिए मिलती है. वहीं, इसमें आपको एलईडी लाइटिंग के साथ-साथ iGO Assist technology का भी ऑप्शन देखने को मिलता है.

परफॉर्मेंस में कौन किससे बेहतर?

Yamaha FZ आपको Air-cooled, 4-stroke, SOHC, 2 valve 149 cc का इंजन मिल जाता है. इसमें आपको 12.4 PS की पावर मिलने के अलावा 13.3 Nm का टॉर्क भी मिल जाता है. इस बाइक में आपको एक अच्छी टॉप स्पीड भी मिलती है. दूसरी ओर देखा जाए तो TVS Raider 125 में आपको 124.8cc का 3 वॉल्व ऑयल कूल्ड इंजन दिया जाता है, जो 11.38 PS की पावर देने के साथ ही साथ 11.75 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है.