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Yamaha FZ vs Suzuki Gixxer: पावर के मामले में कौन सी बाइक रहेगी बेस्ट? किसमें मिलेगा अच्छा माइलेज

Yamaha FZ vs Suzuki Gixxer दोनों ही बाइक्स लंबे समय से भारतीय बाजार में काफी पॉपुलर हैं. आप अपने आने-जाने या यात्रा करने के लिए कोई भी बाइक ले सकते हैं. लेकिन, दोनों नमें से किसी भी बाइक को लेने से पहले आपको इनके फीचर्स और पावर आदि के बारे में जान लेना चाहिए.

By: Kunal Mishra | Last Updated: May 27, 2026 3:47:12 PM IST

Yamaha FZ vs Suzuki Gixxer: पावर के मामले में कौन सी बाइक रहेगी बेस्ट? किसमें मिलेगा अच्छा माइलेज


Yamaha FZ vs Suzuki Gixxer: अगर आप नॉर्मल बाइक नहीं लेना चाहते जिसकी परफॉर्मेंस और पावर कम हो तो ऐसे में 150cc से 200cc की बाइक भी ले सकते हैं. यह एक सामान्य बाइक से ज्यादा पावर डिलीवर करती है, जिससे आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलती है. ट्रैफिक में आरामदायक लगने के साथ ही इस सेगमेंट की बाइकें आपको अच्छा माइलेज निकालकर भी दे सकती हैं. यह सेगमेंट नॉर्मल बाइक्स से काफी अलग होती हैं और लुक्स के मामले में भी कहीं न कहीं आपके लिए वैल्यू फॉर मनी साबित होती है.

Yamaha FZ vs Suzuki Gixxer दोनों ही बाइक्स लंबे समय से भारतीय बाजार में काफी पॉपुलर हैं. आप अपने आने-जाने या यात्रा करने के लिए कोई भी बाइक ले सकते हैं. लेकिन, दोनों नमें से किसी भी बाइक को लेने से पहले आपको इनके फीचर्स और पावर आदि के बारे में जान लेना चाहिए. 

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Yamaha FZ vs Suzuki Gixxer: किसमें मिलेंगे बेहतर फीचर्स?

Yamaha FZ में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलने के साथ ही साथ ट्रैक्शन कंट्रोल और एक बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी भी मिल जाती है. इस बाइक में आपको सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलने के साथ ही साथ फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक भी मिल जाती है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो Suzuki Gixxer में आपको फुल LED लाइटिंग मिलने के साथ ही साथ डिजीटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर के साथ ही साथ ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी और सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ही इसमें आपको ड्यूअल पोर्ट एग्जॉस्ट का भी फीचर मिलता है. 

पावर के मामले में कौन आगे?

पावर में वैसे तो दोनों ही बाइकें काफी जबरदस्त मानी जाती हैं. Yamaha FZ आपको Air-cooled, 4-stroke, SOHC, 2 valve 149 cc का इंजन मिल जाता है. इसमें आपको 12.4 PS की पावर मिलने के अलावा 13.3 Nm का टॉर्क भी मिल जाता है. इस बाइक में आपको एक अच्छी टॉप स्पीड भी मिलती है. वहीं,  दूसरी तरफ suzuki gixxer में आपको 4-stroke, single-cylinder, air-cooled 155cc का इंजन मिलता है. इस बाइक में आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिसमें 5 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स का भी ऑप्शन मिलता है.

ये भी पढ़ें:Triumph Scrambler 400X vs Harley-Davidson X440: कौन सी स्पोर्ट्स बाइक बैठेगी सटीक? किसमें मिलेगा दमदार राइडिंग एक्सपीरिएंस

Tags: Yamaha FZ
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