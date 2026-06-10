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Yamaha Aerox-E vs Honda ADV160: जबरदस्त फीचर्स के साथ भारत में जल्द लॉन्च होंगे ये दमदार स्कूटर्स, जानें अंतर

अगर आप भी कोई स्कूटर लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना वैल्यू फॉर मनी विकल्प हो सकता है. यह दोनों ही स्कूटर सेगमेंट के बेस्ट माने जाते हैं. चलिए दोनों के अंतर के बारे में जान लेते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: June 10, 2026 7:37:22 PM IST

Yamaha Aerox-E vs Honda ADV160: जबरदस्त फीचर्स के साथ भारत में जल्द लॉन्च होंगे ये दमदार स्कूटर्स, जानें अंतर


Yamaha Aerox-E vs Honda ADV160: भारत में स्कूटर लेने को आमतौर पर लोग काफी किफायती और वैल्यू फॉर मनी मानते हैं. यही कारण है कि दो पहिया वाहनों की सेल में स्कूटर भी बिक्री के मामले में किसी से पीछे नहीं रहता है. देखा जाए तो स्कूटर में भी आपको बेहतर लुक्स मिलने के साथ ही साथ कई बेहतरीन फीचर्स भी मिल जाते हैं. भारत में प्रीमियम और एडवेंचर-स्टाइल स्कूटर्स की मांग लगातार बढ़ रही है. ऐसे में दो अन्य स्कूटर भी लॉन्च होने की तैयारी में हैं. Yamaha Aerox-E vs Honda ADV160 दोनों ही स्कूटर काफी जबरदस्त फीचर्स के साथ लॉन्च किए जा सकते हैं.

अगर आप भी कोई स्कूटर लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना वैल्यू फॉर मनी विकल्प हो सकता है. यह दोनों ही स्कूटर सेगमेंट के बेस्ट माने जाते हैं. चलिए दोनों के अंतर के बारे में जान लेते हैं. 

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पावर में क्या है अंतर?

Yamaha Aerox-E एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जबकि Honda ADV160 पट्रोल से चलने वाला स्कूटर है. Yamaha Aerox-E में 9.4 kW की पीक पावर मिलने के अलावा 48 Nm का टॉर्क दे सकता है. इसे फुल चार्ज करने पर 106 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है. वहीं, दूसरी तरफ Honda ADV160 में आपको 157cc, single-cylinder, liquid-cooled मिलता है. इसमें आपको 115 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मिलती है. इस स्कूटर में काफी अच्छी पावर भी मिल जाती है. 

फीचर्स में कौन रहेगा दमदार?

Yamaha Aerox-E में आपको 5 इंच का फुल कलर TFT स्क्रीन मिलने के साथ-साथ टर्न बाय टर्न नैविगेशन और Y-Connect ऐप की सुविधा मिलती है. इस स्कूटर में सेफ्टी के तौर पर आपको Single-channel ABS और फ्रंट व रियर डिस्क ब्रेक भी मिल जाती है. वहीं, दूसरी तरफ Honda ADV160 में आपको फ्रंट व्हील ABS, मस्कुलर स्टाइलिंग और Honda V-Matic™ Transmission मिल सकता है. वहीं, इसमें लाइट ऑफ रोडिंग के साथ अडजस्टेबल विंडस्क्रीन के और एलईडी लाइटिंग की भी सुविधा मिल जाती है.

Tags: Yamaha Aerox E
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